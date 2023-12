Kreative Köpfe – Folge 23: Johanna Phan

Johanna Phan, 31, Marketing & Communications Manager EMEA GE bei HealthCare Digital

Johanna Phan vereint gern Analyse mit Kreativität: „Genau diese spannende Kombination findet sich für mich auch im Marketing und lässt bis heute mein Herz höherschlagen: strategische, analytische und zeitgleich kreative Projekte vorantreiben – und das in verständlicher Sprache und mit Storytelling verknüpft.“

Phans Reise im Marketing führt sie über Stationen in einer Agentur und bei einem Mittelständler schließlich in einen Konzern. Die junge Marketerin verantwortet bei GE HealthCare aktuell nicht nur die Kommunikationsstrategie für das digitale Produktportfolio in der EMEA-Region, sondern engagiert sich auch dafür, die Digitalisierung im Marketing zu fördern. Momentan entwickelt sie Vertriebsmitarbeiter*innen zu Corporate Influencer*innen weiter. Außerdem leitet sie eine unternehmensübergreifende Trainings- und Incentive-Kampagne, an der bereits über 600 Mitarbeitende teilgenommen haben.

„Wir scheitern und wir dürfen daraus lernen“

Besonders wichtig ist es der 31-Jährigen, scheitern zu dürfen, aber auch immer wieder Erfolge zu feiern: „Das Erreichen oder Übertreffen der Jahresziele, eine besonders erfolgreiche Kampagne, der Launch eines Podcasts oder Magazins sowie die Anerkennung durch über 20 interne Auszeichnungen.“



Der Aspekt des Lernens aus Misserfolgen liegt ihr besonders am Herzen: „In diesem Kontext finde ich immer das Konzept der FUN (Akronym für Fuck-Up Night) spannend, die wir auch im Unternehmen regelmäßig im Rahmen des Women’s Network in abgewandelter Form feiern“, sagt Phan. „Wir sind Menschen, wir scheitern und wir dürfen daraus lernen. Und genau das sollten wir regelmäßig zelebrieren, um Fehler nicht zu wiederholen.“ Für 2024 plant sie, den nächsten Step auf der Karriereleiter zu machen – mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Eben getreu ihrem Motto „Lifelong Learning“.

Fragebogen

Lieblingsmarke? All diejenigen Marken, die die Welt ein kleines Stückchen besser machen.

Tollste Werbung? „Dream Crazier“ von Nike.

Ihr Vorbild? Pionier*innen und inspirierende Persönlichkeiten, die mutig neue Wege gehen, wie Ada Lovelace, Jacinda Ardern oder Luisa Neubauer.

Bester Rat? „Das habe ich noch nie gemacht, deshalb bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe.“ (Pippi Langstrumpf, weitergegeben von einer meiner ehemaligen Managerinnen)

Was treibt Sie an? Menschen zu verbinden und Diversität zu leben.

