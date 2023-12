Kreative Köpfe – Folge 5: Sarah Fütterer

Sarah Fütterer, 27, COO und Co-Gründerin von Sweetspot

Sarah Fütterer hat trotz ihres jungen Alters bereits durch diverse „Marketingbrillen“ geblickt: Die Nürnberger Versicherung, die Stadt Nürnberg, die Agentur BBD Berlin und der Dienstleister Silja Luoma aus der Schweiz sind Stationen während ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, ihres BWL-Studiums und in der Zeit danach. Außerdem nimmt sie teil am Tech Start-up Incubator, dem Zollhof Talentprogramm. „Diese Vielfalt hat mir wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen Facetten des Marketings verschafft“, sagt sie.



Vor rund zwei Jahren überwiegt bei Fütterer dann die Lust, zu gründen, gegenüber der Sicherheit eines festen Einkommens: „Diese Entscheidung war zweifellos die beste meines Lebens und hat mir die Chance gegeben, meine Leidenschaft für innovative Lösungen und kreative Marketingstrategien voll auszuleben.“ Auch wenn Gründen manchmal „wie eine Achterbahn“ sei: „Ups und Downs gehen dabei oft Hand in Hand. Rückschläge sind nicht notwendigerweise Misserfolge, sondern Gelegenheiten, bei denen man lernen und sich weiterentwickeln kann.“

Erfolg durch Kreativität und Effizienz

Im Februar 2023 geht Sweetspot an den Start, eine Plattform für User-Generated Content (UGC). Das Geschäftsmodell ihres Start-ups beschreibt Fütterer so: „Unsere Plattform ermöglicht es, kreative und effektive Werbeanzeigen zu erstellen, ohne verwickelt zu sein in den teuren Wettlauf nach ständig neuem Video-Content. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Marken und talentierten Creators eine Win-Win-Situation schafft.“ Zu den Kunden, die Content über ihre Plattform buchen, zählen mittlerweile namhafte Marken wie Vodafone oder Granini. Der Erfolg gibt dem Gründerteam recht: „Wir haben ein offensichtliches Problem gelöst: die Notwendigkeit, nicht nur schnell authentischen Content für Werbeanzeigen zu erstellen, sondern auch den wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen User-Generated Content-Creators zu befriedigen.“



Für das kommende Jahr hat sich die Jungunternehmerin einiges vorgenommen: „Wir möchten Sweetspot zu einer unverzichtbaren Ressource in der Welt des Marketings machen und einen signifikanten Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Content erstellt wird.“ Dazu gehörten auch die Erweiterung des Kundenstamms, die Erschließung neuer Märkte und die Schaffung wertvoller Partnerschaften, sagt die Gründerin und verrät gleich noch ihre Motivation: „Die Möglichkeit, Marketingstrategien zu entwickeln und gleichzeitig effiziente Prozesse zu gestalten, treibt mich an. Diese Kombination aus Kreativität und Effizienz ist meiner Meinung nach entscheidend, um in der heutigen dynamischen Geschäftswelt erfolgreich zu sein.“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Sirplus und Nø Cosmetics.

Tollste Werbung? Der Image-Film vom Obststandl-Didi aus München.



Ihr Vorbild? Tina Müller (CEO Weleda, ehemalige CEO bei Douglas).

Bester Rat? Hinterfrage. Lausche. Verstehe. Erst dann wird deine Idee zu einer wahren Lösung.

Was treibt Sie an? Mein Team und unser gemeinsames Ziel: der „Place to Go“ für Content Creation zu sein. Für Brands, Agenturen sowie für UGC Creators.