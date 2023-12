Kreative Köpfe – Folge 14: Ilias Benameur

Ilias Benameur, 21, Gründer und Geschäftsführer von Gen-Up

Ilias Benameur hat seine Leidenschaft für Social Media früh entdeckt: Schon mit 13 Jahren erstellt er selbst Content und baut sich eine Community auf. Dabei entwickelt er für diese Themen ein tiefes Verständnis. Das hilft ihm später sehr bei seinem Job als freiberuflicher Markenberater für TikTok-Content-Strategien.

Das bisherige Highlight in Benameurs Karriere ist die Gründung von Gen-Up. „Gemeinsam mit meinem Partner Max Klockenhoff beschloss ich, das Ganze zu professionalisieren und ein junges, ambitioniertes Team aufzubauen, mit dem wir nun Marken und junge Zielgruppen miteinander verbinden“, sagt der Gründer.

The only way is up

Zwar würden heute immer mehr Marken die Wichtigkeit von Social Media erkennen, jedoch sei die Adaption im Marketingmix vieler Mittelständler und Konzerne eher träge und nicht zeitgemäß. Am meisten beschäftigt ihn der Aufbau von Communities auf verschiedenen Plattformen: „Hierbei analysieren wir regelmäßig neue Trends und die Interaktionsmöglichkeiten, die Marken mit ihrer Community haben.“

Der größte Hebel auf dem Weg nach oben seien für ihn, so Benaumeur, immer seine Rückschläge gewesen, aus denen er lernen und Optimierungsmöglichkeiten ableiten konnte. Die Richtung für die Zukunft und das Jahr 2024 ist klar: „Wir möchten weiter durchziehen. The only way is up!“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Nike.

Tollste Werbung? Dieses Jahr gehören die Kampagnen und Kooperationen rund um den „Barbie“-Film auf jeden Fall zu meinen Highlights.

Ihr Vorbild? Mein größtes Vorbild ist meine Mutter. Sie hat sich immer dafür eingesetzt, dass uns alle Türen im Leben offenstehen.

Bester Rat? Das tun, was einen wirklich erfüllt, und niemals die eigenen Werte außer Acht lassen.

Was treibt Sie an? Neues zu probieren, Grenzen zu testen und mit einem wilden Team die Marketinglandschaft aufzumischen.