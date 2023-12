Kreative Köpfe – Folge 10: Kristina Bonitz

Kristina Bonitz, 35, CEO bei Diffferent

Kristina Bonitz ist schon immer von der Frage fasziniert gewesen, wie sich Zukünfte erforschen und aktiv gestalten lassen und wie man gesellschaftliche Bedürfnisse und Wirtschaft wertstiftend zusammendenken kann.

Zunächst arbeitet sie beim Trendbüro, dann als Strategin und Geschäftsführerin bei SinnerSchrader. Bonitz inspiriert Organisationen und Marken stets dazu, Wirtschaft und Marketing neu zu denken und aufzustellen, um nachhaltiger und aus eigener Kraft erfolgreicher zu sein.

„Ich bin kein Mensch mit einem Karriereplan in der Tasche. Ich lasse Dinge gern auf mich zukommen und mich von Chancen und Möglichkeiten leiten“, betont sie. Ihr Führungsstil bei Diffferent soll nicht nur funktionieren, sondern sich auch authentisch anfühlen und auf ihrer fachlichen Stärke aufbauen.

Chancen erkennen und kreative Kraft freisetzen

Ihr Fokus liegt auf nachhaltigem Wirtschaften und der Beratung von Kund*innen auf ihrem individuellen Weg dorthin. „Was es dazu braucht, sind mutige Visionen, Klarheit in der Haltung, Wille des Managements und vor allem Vorstellungskraft für bereichernde Veränderungen“, so Bonitz. „Was mich beschäftigt und antreibt, ist, Organisationen dabei zu helfen, Chancen für das eigene Handeln zu erkennen und kreative Kraft freizusetzen, statt an Richtlinien oder Zukunftsängsten zu verzweifeln.“

Als größte Erfolge sieht sie den Aufstieg in die Geschäftsführung von SinnerSchrader und die Übernahme der CEO-Rolle bei Diffferent. Gleichzeitig sei es für sie oft enttäuschend zu sehen, wie in der Beratung veraltete Modelle verteidigt würden. Dies habe sie dazu motiviert, ihre eigene Organisation anders auszurichten.

Für 2024 plant sie, die Transformation bei Diffferent fortzusetzen und die Früchte zu ernten: „2023 war ein aufregendes Jahr mit einer großen Transformation hin zu einem regenerativen Organisationsmodell. Wir haben unser Geschäftsmodell überarbeitet und unsere Marke Diffferent relauncht. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Ergebnisse und freue mich, diese in 2024 weiter auszubauen und sie in tollen Projekten mit bestehenden und neuen Kund*innen zu nutzen.“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Lego.

Tollste Werbung? Barbie.

Ihr Vorbild? Frida Kahlo.

Bester Rat? If it’s not a hell yes, it’s a clear no.

Was treibt Sie an? Kreative Neugier, der feste Glaube an den möglichen positiven Impact von Wirtschaft und mein Sturkopf.