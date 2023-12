Kreative Köpfe – Folge 8: Neele Karbe

Neele Karbe, 30, Abteilungsleitung Omnichannel Development bei Rossmann

Den ersten Schritt in die Marketingwelt macht Neele Karbe nach ihrem Studium, als sie bei Rossmann anheuert. Dort wird sie schon nach kurzer Zeit zur Abteilungsleiterin E-Commerce befördert. Seit Mitte 2021 ist sie tätig in ihrer jetzigen Funktion der Abteilungsleiterin Omnichannel Development.

„Mein kompletter Werdegang kam retrospektiv betrachtet anders als gedacht“, sagt Karbe. Vor allem habe sie nicht so schnell nach ihrem Einstieg ins Berufsleben damit gerechnet, eine Führungsposition zu übernehmen. Ihr Wunsch sei aber stets groß gewesen, wahrgenommen und gefördert zu werden.

Weiterentwicklung der Rossmann-App und KI im Arbeitsalltag

Konkret ist Karbe im Marketing bei Rossmann verantwortlich für die digitalen Kanäle und deren Verzahnung im Sinne der Omnichannel Customer Experience. Dabei hebt sie vor allem die Weiterentwicklung der Rossmann-App hervor als „eine unglaublich sinnstiftende Tätigkeit“.

Das Vertrauen, das ihr vom Unternehmen Rossmann entgegengebracht wird, sieht Karbe als ihren größten beruflichen Erfolg an. Zwar habe sie in ihrer beruflichen Laufbahn auch schon Enttäuschungen erlebt, etwa Absagen bei bestimmten Vorschlägen zu einem Thema. Daraus ziehe sie jedoch vor allem Learnings. Insbesondere dahingehend, dass Kommunikation und das persönliche Auftreten wichtige Hebel sind. Im kommenden Jahr möchte sie vor allem ihre Skills weiterentwickeln, KI in ihrem Arbeitsalltag einzusetzen.

Fragebogen

Lieblingsmarke? Spotify.

Tollste Werbung? „Fragrance for everyone“, die Aldi-Nord-Kampagne mit Jeremy Fragrance – kontrovers diskutiert, aber wunderbar selbstironisch.

Ihr Vorbild? Meine Mutter.

Bester Rat? Konflikte niemals per Mail austragen. Lieber in den persönlichen Kontakt gehen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Was treibt Sie an? Für unsere Millionen Kund*innen Verbesserungen an der Customer Experience zu erwirken und in unseren Filialen beobachten zu können, wie sich diese Verbesserungen auf ihr Einkaufserlebnis auswirken.