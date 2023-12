Kreative Köpfe – Folge 13: Julia Weinberg

In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor. Welchen Weg sind sie gegangen, welche Erfolge haben sie gefeiert, wie gehen sie mit Rückschlägen um? Heute: Julia Weinberg von Butter.

Julia Weinberg, 33, Geschäftsführerin bei Butter

Den Schritt in die Werbewelt hat Julia Weinberg über einen Umweg getan. Während eines Praktikums erlebt die damalige Volkswirtschaftsstudentin einen dynamischen Kosmos von Marken und Botschaften, bei dem sie sich sogleich „schockverliebte“, wie sie sagt.

Über Jahre hinweg ergründet sie das Wesen verschiedenster Branchen, von Autos bis Zigaretten, und sammelt wertvolle Erfahrungen bei einer renommierten Netzwerkagentur. Doch der eigentliche Wendepunkt kommt mit Butter, eine Agentur, die sie als ihre „Heimat“ bezeichnet. Dort startet Weinberg mit viel Verantwortung, betreut mit KFC einen Großkunden. „Ich habe mich anstecken lassen von Menschen, die für ihre Marke brennen.“

Dieser Funke lebt bis heute in ihr. Als Geschäftsführerin ist sie eine treibende Kraft hinter Butter, möchte das Versprechen der „Klugen Kreation“ leben und realisieren. „Die Werbewelt ist ein farbenfroher Mix. Ein Sammelsurium von Talenten, Kulturen und Potenzialen, die jeden Tag bereichern.“

Distanz zwischen Generationen überbrücken

Doch es gibt auch Herausforderungen. Nicht alle Kund*innen sind so fortschrittlich, wie sie denken. Hier sieht die 33-Jährige die Chance, aufzuklären und gesellschaftlich wichtige Themen voranzutreiben.

Aktuell fokussiert sich Weinberg auch darauf, die Distanz zwischen verschiedenen Generationen am Arbeitsplatz zu überbrücken. Sie glaubt fest daran, dass Erfahrung und aktueller Zeitgeist Hand in Hand gehen müssen, um echten, nachhaltigen Erfolg zu erzielen. „Als junge Führungskraft möchte ich die Menschen um mich herum begeistern und mitreißen, ein Vorbild sein.“

Ihr größter Erfolg? Der Aufstieg von der Praktikantin zur Geschäftsführerin in weniger als einem Jahrzehnt. Ein Beweis ihrer Entschlossenheit, ihres Talents und ihrer Vision. Für die Zukunft hat sie ein einfaches, aber kraftvolles Ziel: Jeden Tag wachsen – gemeinsam mit ihrem Team.

Fragebogen

Lieblingsmarke? Armedangels.

Tollste Werbung? Die beste Werbung ist die, die Emotionen weckt, Haltung zeigt, Menschen bewegt und damit einen Mehrwert schafft.

Ihr Vorbild? Meine Eltern. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man von fast allen Menschen, denen man begegnet, etwas lernen kann.

Bester Rat? Values cannot be taught, only demonstrated.

Was treibt Sie an? Erfolg. Persönlich, für den Kunden, im Team.