Kreative Köpfe – Folge 2: Julia Fabig

Julia Fabig, 35, Vice President Brand & Communication bei Obi

Für Julia Fabig steht außer Frage, dass Marketing ein faszinierendes Feld ist: „Marketing ist unglaublich facettenreich und geprägt durch crossfunktionales Zusammenarbeiten.“ Das reiche von analytischen Kennzahlen über psychologische und interkulturelle Insights sowie Kreation und Kommunikation bis zur Nähe zu Produkten und Kund*innen.

Ihre Karriere beginnt Fabig als Kommunikationsreferentin beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Später wechselt sie in die Marketingplanung bei Obi und übernimmt 2017 die erste Teamleitungsfunktion für die Kundenaktivierung im Rahmen der Gründung von Obi Next. Heute ist sie bei Obi Vice President Brand & Communication.

Nachwuchsprogramm eigenständig aufgebaut

Fabig ist davon überzeugt, dass man viel lernt, wenn nicht immer alles glattläuft: Nach der Gründung von Obi Next trennt man die Marketingabteilungen für Deutschland und Österreich. Doch das erweist sich nicht als so effizient wie gedacht, weshalb die Teams wieder zusammengeführt werden. „Für mich war hier ein großes Learning, dass wir uns immer über Teamgrenzen hinweg im gesamten Unternehmenserfolg hinterfragen und uns für die Zukunft richtig aufstellen müssen“, so Fabig.

Als einen ihrer größten Erfolge bezeichnet sie den „eigenständigen Aufbau eines mehrjährigen Nachwuchsprogramms, bei dem ich aktiv unsere internen Marketingtalente begleite“. Stolz ist sie auch auf die Umstellung der Print-Prospekt-Kommunikation auf digitale Kommunikation und auf die Entwicklung des YouTube-Formats „Mach mal mit Obi“ für die Gen Z, das sie im Team erstellt haben.

Im kommenden Jahr will sie Obi zur ersten Anlaufstelle für Home and Garden in Europa machen. Dabei möchte sie sich an den Unternehmenswerten orientieren: Schaffensfreude, Gemeinschaft, Entwicklung und Eigenverantwortung.

Fragebogen

Lieblingsmarke? Lego.

Tollste Werbung? „Gegen Hass im Netz – Wir entscheiden!“ von der Deutschen Telekom. Persönlich: die Obi-Haltungskampagne „We all speak DIY“.

Ihr Vorbild? Ich puzzle mir gerne mein eigenes Ideal aus vielen beruflichen wie auch privaten Vorbildern.

Bester Rat? Bleib dir selbst treu, dann wirst du wissen, was du tun möchtest.

Was treibt Sie an? Optimistisch und positiv die Zukunft gestalten zu können.