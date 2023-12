Kreative Köpfe – Folge 15: Carolin Rziha

Carolin Rziha, 29, Global Brand Creative bei Ritter Sport

Schon in der Schule zeichnet sich Carolin Rzihas großes Interesse für Grafikdesign und Fotografie ab. Gestaltung mit strategischem Denken zu verknüpfen, „das Beste aus beiden Welten zu vereinen“, schätze sie besonders am Marketing. Nach ihrem dualen Studium ist sie fünf Jahre in einer Agentur tätig und wechselt im Jahr 2021 schließlich auf die Unternehmensseite zu Ritter Sport.

Verschiedenste Projekte in einem kreativen und vielfältigen Job anzugehen, sei immer ihr Wunsch gewesen. Vor ihrem Wechsel zu Ritter Sport hatte sie jedoch nicht damit gerechnet, dass sie auch Einblicke erhalten würde in Berufsfelder wie Schokoladenherstellung oder Rohstoffmanagement. Aktuell beschäftigt sich Rziha unter anderem mit der Content-Produktion und mit der Integration von KI in die Konzeptions- und Gestaltungsprozesse.

Als „bedeutenden Meilenstein“ in ihrer Karriere bezeichnet Rziha die Möglichkeit, bereits mit 25 Jahren die Position des Head of Art & Design in ihrer damaligen Agentur übernehmen zu dürfen. In dieser Rolle konnte sie „einen Weitblick entwickeln, sowohl in Bezug auf die Planung und Organisation von Ressourcen als auch auf die kreativen Prozesse“.

Für 2024 habe sie sich vorgenommen, das Thema Inhouse-Kreationen noch weiter voranzutreiben und Prozesse zu entwickeln, die für die Marke zukunftsweisende Impulse setzen könnten.

Fragebogen

Lieblingsmarken? Apple und Adidas.

Tollste Werbung? „Check it before it’s removed“ von Pink Ribbon Deutschland.

Ihr Vorbild? Michelle Obama – inspirierende Persönlichkeit, ist sich stets treu geblieben und hat durch ihr Engagement Frauen und Minderheiten dazu ermutigt, ihren eigenen Zielen nachzugehen.

Bester Rat? „Die einzige Möglichkeit, großartige Arbeit zu leisten, besteht darin, zu lieben, was du tust.“ (Steve Jobs)

Was treibt Sie an? Die Leidenschaft für Design und der Glaube daran, dass man auch als Einzelperson etwas bewegen kann (fachlich und persönlich).