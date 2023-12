Kreative Köpfe – Folge 9: Manuel Faßmann

Manuel Faßmann, 33, Director Strategy bei EssenceMediacom

In der Welt des Marketings ist es nicht leicht, Kreativität, Analytik und schöpferischen Geist in Balance zu halten. Manuel Faßmann gelingt es. Als Director Strategy bei EssenceMediacom blickt er heute bereits auf eine beeindruckende Karriere zurück.

„Ich war schon immer ehrgeizig und habe mir hohe Ziele gesetzt. Bislang hat das immer gut funktioniert“, sagt er. Bei OnlineDialog steigt Faßmann schnell zum Director Digital Strategy auf, ist somit Teil der Agenturleitung. „In dieser Position habe ich dann maßgeblich dazu beigetragen, dass die Agentur so stark gewachsen ist, vor allem im Bereich Neukundengeschäft.“

Aufstehen, Mund abputzen, weitermachen

Nicht nur in der praktischen Anwendung des Marketings fühlt er sich zu Hause. Als Dozent an renommierten Hochschulen wie der IST-Hochschule für Management gibt er sein Wissen mit Begeisterung weiter an die nächste Generation. Sein Wechsel zu EssenceMediacom, eine der größten global agierenden Netzwerkagenturen, verdeutlicht seinen Mut zur Veränderung. Hier betreut er Großkunden wie Google und Sky und widmet sich spannenden agenturweiten Projekten sowie den Themen Pitches und Neukundengeschäft.

Eine Erfolgsstory also? „Allen Erfolg weiß ich mit der nötigen Demut und Dankbarkeit zu nehmen. Denn ich hatte und habe tolle Mentorinnen und Förderer an meiner Seite, die mich unterstützen, mich auch mal aus meiner Komfortzone ziehen, aber vor allem immer an mich glauben.“ Auch seine Rückschläge betrachtet er mit Gelassenheit. Sein Motto: „Aufstehen, Mund abputzen, weitermachen.“

Für die Zukunft hat Faßmann klare Vorstellungen: Er möchte seine Leidenschaft für das Marketing weiterleben, solange sie ihm Freude bereitet und er sich mit einem engagierten Team für seine Projekte und Kunden einsetzen kann.

Fragebogen

Lieblingsmarke? Hugo Boss.

Tollste Werbung? „Der Wunsch“ von Penny.

Ihr Vorbild? Eine Mischung aus Harvey Specter und Mike Ross aus „Suits“.

Bester Rat? Erst mal nen Kaffee.

Was treibt Sie an? Teamwork! Jeden Tag gemeinsam ein bisschen besser werden.