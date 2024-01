Die wichtigsten Marketing-Events 2024

Die Green World Tour startet in die Zukunft: Neue und alte Schwerpunktthemen ergänzen sich und bieten den Besucher*innen in fünf Städten Erlebnisse, Informationen und Produkte.



Los geht es am 02. Juni 2024 in Köln. Hier wird die Green World Tour Teil des eintägigen Großevents „Straßenland“. Beim „Straßenland“-Festival soll nach Antworten für eine lebenswertere Zukunft gesucht werden, Inspiration von kreativen Ideen gesammelt und neue Lösungsansätze einfach selbst ausprobiert.

Weitere Stationen der Green World Tour sind Berlin und Hamburg im September und Kirchheim bei München sowie Münster im Oktober.

Am 05. und 06. Juni erfahren Sie auf dieser KI Marketing Konferenz in Düsseldorf die neuesten Trends, die Dinge, die gerade jetzt funktionieren, die wenig bekannt oder gar neu sind. Dazu sprechen Influencer, KI & Marketing Experten und die Big Brands des digitalen Zeitalters auf der Main-Stage.

Seit 2001 zeichnen die absatzwirtschaft und der Deutsche Marketing Verband (DMV) mit dem Marken-Award exzellente Leistungen in der Markenführung aus. Eine Jury entscheidet über die Gewinnermarke in den beiden Kategorien Markenführung und Gesellschaftliches Engagement und kührt in der dritten Kategorie eine besondere Markenpersönlichkeit. Der Marken-Award 2024 findet am 10. Juni in Düsseldorf statt.

Die Hinterland of Things bringt bei ihrer Konferenz am 14. Juni drei Welten im deutschen Hinterland zusammen: Die führenden Köpfe der Startup- und Techszene, internationale Investor*innen, und die Entscheider*innen aus dem Mittelstand und traditionellen Unternehmen. Sie alle kommen in einer einzigartigen, familiären Atmosphäre für einen vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe zusammen.

Bei den Cannes Lions trifft sich die Werbe- und Kommunikationsbranche, um die besten Arbeiten der Welt zu feiern. Beim Festival in Cannes vom 17. bis zum 21. Juni vereinen sich Erkenntnisse berühmter Vordenker*innen, Ideen der innovativsten Unternehmen der Welt und Inspirationen aus allen Bereichen der kreativen Marketing-Community – für eine Woche Vernetzung, Bildung und geschichtsträchtige Kreativität.

Der Growth Marketing Summit ist Europas größte Konferenz für digitales Wachstum und Optimierung. Am 19. Juni 2024 kommen in der Oper Frankfurt am Main gleichgesinnte Optimierer*innen aus der ganzen Welt zusammen und können sich über Themen austauschen, die die digitale Welt bewegen und aus Präsentationen lernen.

Beim Horizont Kongress in Berlin am 27. und 28. Juni treffen sich Vertreter*innen aus Agenturen, Medien und Unternehmen. Die Teilnehmer*innen erwartet eine Mischung aus Keynotes, Talks und Best Cases, die ihnen News, Trends und Inspirationen von Unternehmenslenker*innen, Querdenker*innen und kreativen Köpfen liefern.