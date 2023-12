Kreative Köpfe – Folge 4: Christina Volk

Christina Volk, 32, Head of Cloud Core Marketing Deutschland bei SAP

Werbepsychologie und Konsumentenverhalten begeisterten Christina Volk schon in jungen Jahren. Deshalb betritt sie nach ihrem BWL-Studium die Welt des Marketings. Im Masterstudium entscheidet sie sich für eine Werkstudententätigkeit bei SAP. „Ein Anbieter von betrieblicher Software und Datenbanklösungen klingt für einen Marketer auf den ersten Blick vielleicht nicht so sexy, aber ich fand es von Beginn an einfach unglaublich spannend und zugleich herausfordernd, Produkte zu vermarkten, die nicht greifbar sind“, sagt sie.

In den Jahren 2019 und 2020 verantwortet sie bei SAP bereits das strategisch größte Kundenevent. Nach fünf Jahren beim Softwarekonzern wird sie People Managerin und bringt seitdem mit ihrem Team die Vermarktung des SAP ERP- und Finance-Portfolios für Deutschland voran.

Führung mit Liebe

„Ich habe mich immer unheimlich stark für meine Projekte eingesetzt, gebrannt für meine Themen, ich bin von ganzem Herzen Marketer und ein Mensch-Mensch – aber stets mit einer gewissen Leichtigkeit dabei.“ Dass ihre Wünsche und Erwartungen oft in Erfüllung gegangen seien, verdanke sie auch ihrem tollen Umfeld.

Als einen ihrer größten persönlichen Erfolge sieht sie, dass Goldcast sie mit nur 28 Jahren auszeichnet als Nummer 1 in den „Top 30 B2B Marketers Under the Age of 30“. Stolz macht sie auch, wie ihr Führungsstil intern wahrgenommen wird: Eine Kollegin nannte es „Lead with Love“.

Fragebogen

Lieblingsmarke? Biased, aber absolute Love Brand: SAP.

Tollste Werbung? „Gemeinsam #GegenHassImNetz“ von der Deutschen Telekom.

Ihr Vorbild? Es gibt viele Menschen, die mich unglaublich inspirieren. Ein großes Vorbild für mich sind meine Eltern, denn sie haben mir das Wichtigste im Leben mitgegeben und leben es mir stets vor: meine Werte.

Bester Rat? Do it your way & always be kind.

Was treibt Sie an? Menschen. Veränderung. Etwas bewegen. Etwas beitragen zum großen Ganzen.