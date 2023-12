Kreative Köpfe – Folge 11: Nadja Mona Ardinski

Nadja Mona Ardinski, 34, Senior Brand Managerin bei Schweppes

Ihr Karrieremotto hat sich Nadja Mona Ardinski bereits ins Abi-Buch geschrieben und ist ihm seither treu geblieben: „Es kann nur der erfolgreich werden, der andere erfolgreich macht.“ Erfolgreich gemacht hat die Senior Brand Managerin beim Getränkehersteller Krombacher in jüngster Zeit vor allem die Marke Schweppes. „Nadja ist maßgeblich sowohl für die moderne, konsumentenfokussierte Ausrichtung als auch den Erfolg der Marke zuständig“, heißt es in der Begründung für ihre Talent-Nominierung.

Einst als Trainee bei Krombacher gestartet, verantwortet Ardinski mit ihrem vierköpfigen Team die 360-Grad-Dachmarkenkampagne „Let’s Schweppes“, die Einführung von Schweppes White Peach – dem bisher erfolgreichsten Produktlaunch der Marke in Deutschland – sowie eine neue Kooperation mit Henkell Freixenet. „Aufgaben, die nur als Team zu meistern sind und mich als ‚Teamkapitänin‘ jeden Tag aufs Neue herausfordern und belohnen“, sagt sie. Dabei motiviere sie auch, dass sie ihre Arbeit „im realen Leben im Regal, in der Bar, auf Screens oder bei Freund*innen im Kühlschrank sehen, schmecken und erleben kann“, so die Markenverantwortliche.

Als wichtigstes Learning auf ihrem bisherigen Weg nennt Ardinski: „Die Erkenntnis, dass die Arbeit für eine Marke nicht nur ein rationaler Job ist, sondern die emotionale Begeisterung und Überzeugung für Marke und Markt die notwendige Basis bilden muss.“ Was sie sich für 2024 vorgenommen habe? „Ich möchte die Love Brand Schweppes mit den richtigen Maßnahmen noch erfolgreicher machen, gemeinsam mit meinem Team weiterwachsen und natürlich Begeisterung für die Marke bei den Konsument*innen und im Markt schaffen.“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Es gibt so viele tolle Marken, mein Favorit zurzeit ist Patagonia.

Tollste Werbung? Brille?

Ihr Vorbild? Ganz unterschiedliche Menschen aus meinem privaten und beruflichen Umfeld.

Bester Rat? Mutig sein!

Was treibt Sie an? Die Begeisterung für die Marke und diese gemeinsam im Team mitzuprägen.