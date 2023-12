Kreative Köpfe – Folge 3: Benedikt Sieweke

Benedikt Sieweke, 35, CMO von SunExpress Airlines

Benedikt Sieweke ist zweifellos ein Mann der Lüfte; seine beruflichen Stationen wie Virgin Australia, Condor, Thomas Cook oder SunExpress Airlines lassen keinen anderen Schluss zu. Doch seine früheste „Marketingerinnerung“ stammt aus dem medizinischen Bereich: „In meiner Kindheit habe ich mir oft vorgestellt, wie man eine Zahnarztpraxis so gestalten könnte, dass die Menschen gerne dorthin gehen. Ich überlegte, wie das Design aussehen müsste und welche Features einfach unverzichtbar zu kommunizieren wären.“ Warum? „Vermutlich der Nerd-Faktor eines Arztkindes“, antwortet er. Das Fasziniertsein von Change, Vielseitigkeit und Kreativität sei geblieben – drei Kernelemente im Marketing.

Weniger Glow und mehr Smartness

„Für mich ist Marketing nicht nur aus geschäftlicher Perspektive unglaublich faszinierend, sondern vor allem wegen der inspirierenden und vielfältigen Menschen, die ich im Laufe der Zeit kennenlernen konnte und mit denen ich tagtäglich zusammenarbeiten darf“, sagt er. Es gibt auch Dinge, die er sich zu Beginn seiner Karriere im Marketing anders vorgestellt hat: „Anders ist definitiv der ‚Glow Factor‘. Hört man die Geschichten aus der Vergangenheit, wird oft von Shootings an Traumorten geschwärmt oder von ‚fancy‘ Events berichtet.“ Das komme auch vor, sei aber eben nicht die Regel. Stattdessen gehe es viel mehr um Smartness, Vernetzung von Daten, Fokus und Geschwindigkeit.

Durch einen Rückschlag zum Erfolg

Sieweke ist seit vier Jahren bei SunExpress Airlines tätig und verantwortet seit gut zwei Jahren das Marketing der gemeinsamen Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines. Dorthin geführt hat ihn ein beruflicher Rückschlag, den er nicht beeinflussen konnte. „Die größte Enttäuschung war sicherlich die plötzliche Pleite der Thomas Cook Group und der damit verbundene Jobverlust von heute auf morgen, nur fünf Monate, nachdem ich dort in einer Art Start-up angefangen hatte“, erinnert er sich. Eine Situation, die ihn komplett unvorbereitet getroffen habe.

„Aus heutiger Perspektive kann ich sagen, dass es eine großartige Chance war. Denn sonst wäre ich jetzt wohl nicht Teil der SunExpress-Erfolgsstory.“ Dort versucht er, „mit einem absolut passionierten Team jeden Tag die Grenzen zu versetzen und zu wachsen“. Die jüngsten Erfolge sprechen für sich: Die Bekanntheit der Marke stieg innerhalb eines Jahres von 33 auf knapp 49 Prozent (Nielsen), die Effizienz im Performance-Bereich hat sich fast verdoppelt, man hat Budget eingespart und gleichzeitig sieben Awards gewonnen. Sieweke freut sich über den „Riesenerfolg“, vergisst aber nicht zu erwähnen: „Teamwork is Dreamwork“.

Neugierig und happy ins nächste Jahr

„Neugierig und happy bleiben“ will der junge CMO auch im Jahr 2024 und die rasch aufstrebende Underdog-Marke SunExpress in den wichtigsten Märkten gut in Szene setzen, besonders in Deutschland sowie in UK und Irland. „Dabei wollen wir nicht nur ungenutzte Potenziale wecken, sondern auch das Budget smart einsetzen – etwas, das bei einer Low-Cost-Airline so was wie eine Lebensversicherung ist.“