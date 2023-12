Kreative Köpfe – Folge 21: Christian Vossieck

Christian Vossieck, 33, Global Marketing Manager bei Covestro

Bereits in der Schulzeit wird bei Christian Vossieck die Faszination für Marketingthemen geweckt. Inspiriert von einem Interview mit Jean-Remy von Matt, erhält er in der 9. Klasse im Rahmen eines Praktikums einen Einblick in die Markenberatung. „Die Leidenschaft für Strategie, Marken und Kommunikation sowie die Frage nach dem Warum und dem Wozu hielten auch während meines Studiums an“, sagt er heute.

Nach seiner Studienzeit verschlägt es Vossieck zunächst für drei Jahre in die Strategieberatung, bevor er 2020 beim Werkstoffhersteller Covestro durchstartet. Seit Juli 2021 verantwortet er in der Position des Global Marketing Managers sowohl das Marketing als auch die Kommunikation der Geschäftseinheit TPU (Thermoplastische Polyurethane). „In meiner Rolle als Global Marketing Manager habe ich die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zu leisten zur Realisierung unserer Vision der Kreislaufwirtschaft“, sagt er.

Kreislaufwirtschaft greifbar machen

Das Thema Nachhaltigkeit spielt für den Marketingleiter eine große Rolle. Die Chemiebranche kann seiner Meinung nach einen wichtigen Part einnehmen im Kampf gegen den Klimawandel: „Es gilt daher, das Versprechen der Kreislaufwirtschaft mit konkreten Lösungen greifbar und nahbar zu machen.“

Als einen seiner größten beruflichen Erfolge bezeichnet Vossieck das Videoformat „Meet the Innovators“. Er rief das Projekt gemeinsam mit einer Kollegin ins Leben und diskutiert darin über Fragestellungen und Lösungsansätze zum Thema Kreislaufwirtschaft. Vossiecks Ziel für 2024: „Schritt für Schritt unsere Vision der Kreislaufwirtschaft Realität werden zu lassen.“

Fragebogen

Lieblingsmarken? Patagonia, Leica, Vitra.

Tollste Werbung? „Eurythenes plasticus“ von BBDO für den WWF – ein tolles Beispiel für die Verbindung von Wissenschaft und Werbung.

Ihr Vorbild? Ein konkretes Vorbild hatte ich nie, wertvoll finde ich es, wenn spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten teilen, zum Beispiel Naval Ravikant, Simon Sinek oder auch Salesforce-Gründer Marc Benioff in „Behind the Cloud“.

Bester Rat? „Sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben.“ (Harry Rowohlt)

Was treibt Sie an? Die Transformation der Kunststoffindustrie: Unsere Industrie befindet sich aktuell in einem Wandel von linearen Produktions- und Konsummustern hin zur Kreislaufwirtschaft. Gerade das führt zu spannenden Projekten und Themen in einer Branche, die für Außenstehende aus Marketingsicht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so attraktiv ist.

Diese Marketing-Talente 2023 haben wir bereits vorgestellt:



Folge 1: Melissa Manav, Head of Digital Brand Experience Nivea Germany bei Beiersdorf

Folge 2: Julia Fabig, Vice President Brand & Communication bei Obi

Folge 3: Benedikt Sieweke, CMO von SunExpress Airlines

Folge 4: Christina Volk, 32, Head of Cloud Core Marketing Deutschland bei SAP

Folge 5: Sarah Fütterer, COO und Co-Gründerin von Sweetspot

Folge 6: Evelin Eckart, Senior Marketing Managerin bei AutoScout24

Folge 7: Michael Wingendorf, Geschäftsführer und Partner bei Looping One

Folge 8: Neele Karbe, Abteilungsleitung Omnichannel Development bei Rossmann

Folge 9: Manuel Faßmann, Director Strategy bei EssenceMediacom

Folge 10: Kristina Bonitz, CEO bei Diffferent

Folge 11: Nadja Mona Ardinski, Senior Brand Managerin bei Schweppes

Folge 12: Josephine Wick Frona, Head of Marketing DACH bei HubSpot

Folge 13: Julia Weinberg, Geschäftsführerin bei Butter

Folge 14: Ilias Benameur, 21, Gründer und Geschäftsführer von Gen-Up

Folge 15: Carolin Rziha, Global Brand Creative bei Ritter Sport

Folge 16: Juliane Koch, Head of Marketing Strategy & Experience bei der Deutschen Bank

Folge 17: Susanne Adler, Doktorandin an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Folge 18: Isabelle Berninger, Strategy Director bei The Game

Folge 19: Jan-Niklas Schmidt, Geschäftsführer Kreation bei Buddybrand

Folge 20: Lena Johe, International Marketing Managerin bei Fritz-Kola