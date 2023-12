Kreative Köpfe – Folge 17: Susanne Adler

Susanne Adler, 29, Doktorandin an der Ludwig-Maximilians-Universität München

„Eine Karriere in der Wissenschaft ist schwer zu planen“, sagt Susanne Adler. Ihr Ausblick auf 2024 fällt trotzdem recht konkret aus: „Meine Doktorarbeit abgeben, für einen Forschungsaufenthalt ins Ausland gehen und mich auf Juniorprofessuren bewerben.“ Es sind die nächsten Schritte für die 29-jährige Wissenschaftlerin, die mit diesen Worten als Marketing-Talent vorgeschlagen wurde: „Susanne Adler verkörpert das, was man sich von einer modernen Marketingforscherin wünscht. Sie besitzt ein beachtliches Publikationsverzeichnis, hat schon diverse praxisorientierte Forschungsprojekte erfolgreich abgeschlossen und kann ihre Ergebnisse sehr gut kommunizieren.“

Von Erfolgen und Enttäuschungen

Den Grundstein für ihren beruflichen Werdegang legt Adler bereits im Studium der Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz, indem sie sich spezialisiert auf die Bereiche Konsumentenpsychologie und Marktforschung. Mit beidem befasst sich nun auch ihre Dissertation an der LMU. Im Zentrum ihrer Arbeit steht das menschliche Handeln: „Ich interessiere mich dafür, warum Menschen sich im Alltag so verhalten, wie sie es tun – und da ist Konsumverhalten nun einmal zentral.“ Konsumverhalten sei viel mehr als bloß Kaufverhalten. „Menschen machen Erfahrungen, es formieren sich Präferenzen und jede*r hat eine einzigartige Persönlichkeit. All diese Faktoren bestimmen mit, wie Menschen Dinge im Alltag bewerten und wie sie handeln.“

Den „einen großen Erfolg“ in ihrer bisherigen Laufbahn gebe es nicht, so Adler. Vielmehr habe sich ihr bisheriger Weg zusammensetzt „aus vielen kleinen Erfolgen und Enttäuschungen“. Als wichtigste Learnings aus den letzten Jahren bezeichnet sie, dass sie realistisch mit ihrer Zeit plane und auch Projekte liegen lasse, wenn sie ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken könne. „Außerdem versuche ich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich mag, auf die ich mich verlassen kann und zu denen ich ehrlich sein kann.“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Am ehesten alles mit einem Bio-Label, weil mir das den Einkauf erleichtert.

Tollste Werbung? Keine klassische Werbung, sondern klassisches Word-of-Mouth.

Ihr Vorbild? Im allgemeinen Menschen, die das tun, was sie für das Richtige halten, und dabei der Welt freundlich und optimistisch gegenüberstehen.

Bester Rat? Tue nichts, von dem du jetzt schon weißt, dass du es später bereust.

Was treibt Sie an? Immer wieder etwas Neues zu lernen.

