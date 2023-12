Kreative Köpfe – Folge 19: Jan-Niklas Schmidt

Jan-Niklas Schmidt, 33, Geschäftsführer Kreation bei Buddybrand

Risikofreude ist Jan-Niklas Schmidt alles andere als fremd. Als 18-Jähriger schmeißt er das Abitur, um sich als Webdesigner selbstständig zu machen. „Ich habe ein ganz gutes Händchen dafür, zu erkennen, welche Technologie das Potenzial hat, unser Leben zu verändern, und scheue mich nicht, alles auf eine Karte zu setzen“, sagt er. Dabei hilft ihm sein Verständnis fürs Digitale. Bereits mit zehn Jahren beginnt er, den heimischen PC zu erforschen, und baut seine erste eigene Website.

Heute arbeitet Schmidt bei Buddybrand, einer der ersten Social-Media-Agenturen; deren Geschichte ist eng verknüpft mit dem Aufstieg von Facebook. „Buddybrand und ich haben das Bauchgefühl geteilt, dass mit Social Media etwas Großes entsteht“, erinnert er sich. Dort steigt er vom Junior-Kreativen zum Geschäftsführer der Kreation auf. Einige der größten Marken der Welt unterstützt er bei ihrem Übergang zu Social-First-Brands, darunter Disney, Red Bull, Microsoft, Deutsche Bahn und Smart.

Social First

Den Job macht er bereits seit zehn Jahren. Loyalität ist ihm wichtig: „Ich denke, es macht deutlich mehr Arbeit, zu bleiben und immer wieder für sich und seine Ziele zu kämpfen, als bei der ersten Unzufriedenheit die Agentur zu wechseln.“

Aktuell arbeitet Schmidt an einem seiner bisher größten Projekte: der Buddy.AI, einer KI-Plattform mit neuen Marketing-Tools. Diese kann zum Beispiel treffsicher Zielgruppen simulieren – zu Recherchezwecken, zum direkten und konkreten Kreations- oder Produktfeedback oder einfach zum lockeren Kennenlernen und Chatten via WhatsApp.

Über die Zukunft des Marketings denkt Schmidt: „Marketing sollte Social First gedacht sein, weil unsere Zielgruppen schon längst Social First sind. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber da geht noch mehr!“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Für mich zählt ehrlich gesagt nicht die Marke, sondern die Begeisterung und der Mut der Ansprechpartner*innen und Verantwortlichen dahinter.

Tollste Werbung? Im Moment alles von Oatly.

Ihr Vorbild? In meinem Büro hängt ein Foto von Dieter Rams (ehemaliger Designer bei Braun und Inspirator von Apple) sowie eins von Michael Scott (Steve Carell in „The Office“). Ich bin mir nicht sicher, was das über mich aussagt, aber ich lasse es mal so stehen.

Bester Rat? Immer frech bleiben.

Was treibt Sie an? Neues.

