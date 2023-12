Kreative Köpfe – Folge 18: Isabelle Berninger

In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor. Welchen Weg sind sie gegangen, welche Erfolge haben sie gefeiert, wie gehen sie mit Rückschlägen um? Heute: Isabelle Berninger von The Game.

Isabelle Berninger, 34, Strategy Director bei The Game

Marketing, Kunst und Kultur sind seit jeher eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig, davon ist Isabelle Berninger überzeugt. Schon während ihres Studiums in Oxford war ihr daher klar, dass sie einmal unbedingt ins Marketing möchte: „Es war die Faszination über Duchamps ‚Fountain‘, die mich in die Werbung brachte: Ein Objekt aus seinem Kontext herausnehmen, ihm einen neuen Kontext geben und dadurch enormen Wert schaffen.“ Das sei es, was Werbung schaffen solle.

Neben einem längeren Aufenthalt in Asien erlebte Berninger eine prägende Zeit bei Ogilvy. Nicht nur die großen Kundenportfolios, die sie hier kennenlernt, lassen sie wachsen, sondern auch ihre Teamerfahrungen in einer Zeit, in der alles remote wird. „Die Zeit der Umstellung war maximal prägend, denn ich durfte so zum ersten Mal erleben, dass ein Team durch Werte und gemeinsame Projekte entsteht, nicht durch einen gemeinsamen Standort“, sagt sie. Was sie zudem auf die nächste Karrierestation vorbereitet: „Mit einem internationalen Team und vielen verschiedenen Playern auf einer Marke zu arbeiten, die fordert und fördert und doch immensen Spielraum gibt.“

Mehr Nachhaltigkeit bei BMW

Heute begleitet Berninger als Strategy Director bei The Game die Transformation des Premiumautobauers BMW zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei beobachte sie gespannt, wie sich die traditionsreiche Marke neu erfindet und dabei trotzdem BMW bleibt. „Wir befinden uns in Zeiten der Transformation und kaum eine Industrie muss sich so schnell innovieren wie Automotive“, sagt die 34-Jährige. Grundsätzlich komme es darauf an, langfristige Ziele mit Trends, Urban Culture und dem Zeitgeist zu verbinden. „Etwas praktischer gesehen ist die Koordination superwichtig und alle Stakeholder unter einen Hut bringen – vor allem bei international ausgerichteten Projekten“, ergänzt sie.

Berninger hat in ihrem Leben schon einiges erreicht, von ihrem größten Erfolg zu sprechen, empfindet sie allerdings als zu singulär: „Viel mehr sehe ich es als Erfolg, wenn ich das Vertrauen unserer Kunden gewinne und auf wirklich partnerschaftlicher Augenhöhe mit ihnen zusammenarbeiten kann.“ So werde es dann nicht nur spannender und kreativer, sondern erlaube es den Kunden auch, Erfolge feiern zu können. Etwas enttäuscht ist sie immer, wenn sie dabei nur als Dienstleisterin gesehen wird. Ein Learning aus diesen Erfahrungen: „Es sprechen halt nicht alle eine Sprache – meistens kann man aber eine für sich neue finden.“

Fragebogen

Lieblingsmarke? Nike.

Tollste Werbung? „Dream Crazier“ von Nike.

Ihr Vorbild? Rory Sutherland.

Bester Rat? Du kannst nie zu viele Fragen stellen.

Was treibt Sie an? Wissbegierde.

Diese Marketing-Talente 2023 haben wir bereits vorgestellt:



Folge 1: Melissa Manav, Head of Digital Brand Experience Nivea Germany bei Beiersdorf

Folge 2: Julia Fabig, Vice President Brand & Communication bei Obi

Folge 3: Benedikt Sieweke, CMO von SunExpress Airlines

Folge 4: Christina Volk, 32, Head of Cloud Core Marketing Deutschland bei SAP

Folge 5: Sarah Fütterer, COO und Co-Gründerin von Sweetspot

Folge 6: Evelin Eckart, Senior Marketing Managerin bei AutoScout24

Folge 7: Michael Wingendorf, Geschäftsführer und Partner bei Looping One

Folge 8: Neele Karbe, Abteilungsleitung Omnichannel Development bei Rossmann

Folge 9: Manuel Faßmann, Director Strategy bei EssenceMediacom

Folge 10: Kristina Bonitz, CEO bei Diffferent

Folge 11: Nadja Mona Ardinski, Senior Brand Managerin bei Schweppes

Folge 12: Josephine Wick Frona, Head of Marketing DACH bei HubSpot

Folge 13: Julia Weinberg, Geschäftsführerin bei Butter

Folge 14: Ilias Benameur, 21, Gründer und Geschäftsführer von Gen-Up

Folge 15: Carolin Rziha, Global Brand Creative bei Ritter Sport

Folge 16: Juliane Koch, Head of Marketing Strategy & Experience bei der Deutschen Bank

Folge 17: Susanne Adler, Doktorandin an der Ludwig-Maximilians-Universität München