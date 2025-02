Diese Marken räumen bei den Best Brands 2025 ab

Am Mittwochabend wurden zum 22. Mal die Best Brands Awards für erfolgreiche Marken vergeben. Dabei konnte die Hauptgewinner-Brand des letzten Jahres ihren Titel verteidigen.

In insgesamt vier Kategorien wurden die diesjährigen Best Brands Awards verliehen: GenZ Food & Beverage, Luxury, Employer Brand und Overall. Basierend auf den Daten von NIQ/GfK Germany wurden von 500 Marken in 60 Branchen jeweils die zehn Besten ausgemacht.

Nivea gewinnt erneut Best Brands Overall

Der Hauptpreis des Abends ging an Nivea. Die Pflege- und Kosmetikmarke gewann damit bereits zum zweiten Mal in Folge in der Gesamtwertung. Damit ist sie ebenfalls erneut die einzige Brand ihrer Branche, die es in die Top-10 schaffte. Die Plätze zwei und drei belegen Coca-Cola und Adidas.

Der Best Brands Award in der Kategorie „Gen Z Food & Beverage“ ging an ESN. Der Hersteller für Sportsupplements konnte für die Zielgruppe der 16- bis 27-Jährigen das Rennen für sich entscheiden. In der Kategorie „Luxury“ gewann die Luxusuhren-Manufaktur Patek Philippe.

Zudem wurde der Excellence Award in der Kategorie „Emplyer Brand“ vergeben. In der Wahrnehmung als beste Arbeitgebermarke gewann die BMW Group. Auch der zweite und dritte Platz ging an Marken aus der Automobilbranche.

Das ist das vollständige Ranking 2025:

Best Brands Overall Award:

Nivea Coca-Cola Adidas Bosch Lego Dyson Samsung Apple Sony Playstation Red Bull

Best Brands Category Award GenZ Food & Beverage:

ESN Red Bull Nutella Alnatura Funny-frisch Barilla Kinder Magnum Ben & Jerry’s Rotkäppchen

Best Brands Category Award Luxury:

Patek Philippe Lamborghini Porsche Audemars Piguet A. Lange & Söhne Ferrari Rolls-Royce Glashütte Original Bang & Olufsen Rolex

Best Employer Brand:

BMW Group Mercedes-Benz Porsche SAP Audi Lufthansa dm Amazon Lidl Siemens Energy

Bei der Bewertung der Marken entschied keine Jury über die Gewinner. Der Best Brands Award basiert auf einer repräsentativen Studie von GfK. Diese misst die Stärke einer Marke mit mehreren Kriterien, unter anderem am tatsächlichen wirtschaftlichen Markterfolg sowie an der Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Der Best Brands Award wird von GfK/NIQ, Seven.One Entertainment Group, Markenverband, WirtschaftsWoche, Die Zeit, RMS Radio Marketing Service, Media Impact und der Serviceplan Group gemeinsam ausgerichtet.