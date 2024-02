Best Brands 2024: Das sind die Gewinner 

Zum 21. Mal wurden am Dienstagabend erfolgreiche und innovative Marken mit den Best Brands Awards ausgezeichnet. Sieger gab es dabei in vier Kategorien.

Nivea ist der Gewinner in der „Königsdisziplin“ der Best Brand Awards 2024. Die Marke habe sich erfolgreich verjüngt und im Jahr 2023 eine starke Performance hingelegt, sagte Michael Müller, Managing Director NIQ/GfK Germany, auf deren Analysen die Auszeichnung basiert. Die Pflege- und Kosmetikmarke von Beiersdorf feiert nach fünf Jahren ihr Comeback in den Top 10 und landet direkt an der Spitze der Gesamtwertung. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Sony Playstation und Nike.

Daneben wurden in diesem Jahr Category Awards in zwei Bereichen verliehen, „die nach Corona an Relevanz gewonnen haben“ (Müller): Mode und Kosmetik. „Die Menschen gehen wieder raus und zeigen sich“, so der Gfk-Vertreter. Die beiden Preisträger sind Nike (für seine Sneaker) in der Kategorie Fashion und L’Oréal in der Kategorie Beauty.

Trendsetter Dyson vor Google und Apple

Der Preis in der vierten Kategorie „Best Momentum Brand“ geht an Dyson. Hier konnten sich Marken auszeichnen, die auch in der Krise ein Wachstum verzeichnen, zudem ein emotionales Momentum vorweisen und sich in ihrer Zukunftsausrichtung im Hinblick auf ihre Zielgruppen hervortun (Trendsetter). „Die innovative Marke, die für Staubsauger bekannt ist, hat sich mit ‚Hair Care‘ erfolgreich eine neue Kategorie erschlossen“, so Müller.

Lesen Sie hier ein Interview mit Michael Haller, CEO der Serviceplan Group, die die Auszeichnung gemeinsam mit weiteren Partnern seit mehr als 20 Jahren vergibt.

Das ist das vollständige Ranking 2024:

Best Brand Overall:



Nivea Sony Playstation Nike Dyson Adidas Lego Bosch Apple WMF Canon



Best Brand Category Award Fashion:



Nike (Sneaker) Hunkemöller Hugo Boss Adidas H&M Triumph Levi’s Fjällräven Wellensteyn Calvin Klein



Best Brand Category Award Beauty:



L’Oréal Paris Maybelline New York Nivea Taft Got2b Essence Manhattan Catrice Syoss Wellaflex



Best Momentum Brand:



Dyson Sony Playstation Google Apple Garnier Tesla Müller Weleda L’Oréal Paris GoPro

Bei der Bewertung der Marken entschied keine Jury über die Gewinner. Der Best Brands Award basiert auf einer repräsentativen Studie von GfK. Diese misst die Stärke einer Marke mit mehreren Kriterien, unter anderem am tatsächlichen wirtschaftlichen Markterfolg sowie an der Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher*innen.

Der Best Brands Award wird von GfK/NIQ, Seven.One Entertainment Group, Markenverband, WirtschaftsWoche, DIE ZEIT, RMS Radio Marketing Service, Media Impact und der Serviceplan Group gemeinsam ausgerichtet.