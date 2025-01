YouGov: Samsung ist die beliebteste Marke der Welt

Samsung ist die beliebteste Marke der Welt, laut YouGovs Best Global Brands 2025. Neben dem globalen Ranking wurden auch die zehn beliebtesten Marken in Deutschland ermittelt.

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung sichert sich in der neuesten Best Global Brands 2025-Analyse von YouGov den Spitzenplatz als weltweit beliebteste Marke. Die Verbraucherbefragung, die auf über eine Million Interviews in 28 internationalen Märkten basiert, weist Samsung mit einem Index-Score von 43,0 Punkten als führend aus.

Knapp dahinter folgen YouTube (41,6 Punkte) und der Messenger-Dienst WhatsApp (41,6 Punkte), beide mit nahezu identischer Bewertung. Google landet mit 40,0 Punkten auf Platz vier. Die beste deutsche Marke im Ranking ist Adidas, das mit 35,4 Punkten auf Rang fünf liegt und sich damit vor Konkurrent Nike (35,3 Punkte, Rang 6) behauptet.

Die Top 10 der weltweit beliebtesten Marken lauten:

Rang Marke Index-Score 1 Samsung 43,0 2 YouTube 41,6 3 WhatsApp 41,6 4 Google 40,0 5 Adidas 35,4 6 Nike 35,3 7 Colgate 33,2 8 Netflix 33,2 9 Toyota 31,5 10 Ikea 31,4 Quelle: YouGov

Deutschland-Ranking: PayPal auf Platz eins, Adidas in den Top 10

Neben dem globalen Ranking bietet die Studie auch einen detaillierten Blick auf zehn Schlüsselmärkte, darunter Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Australien.

In Deutschland führt PayPal das Ranking mit einem Index-Score von 50,5 Punkten an, gefolgt von dm (48,8 Punkte) und Lego (47,1 Punkte). Samsung belegt hier Rang vier, dicht gefolgt von Bosch, WhatsApp und DHL. Auch Adidas hat es in die deutschen Top 10 geschafft.

Die zehn beliebtesten Marken in Deutschland

Rang Marke Index-Score 1 PayPal 50,5 2 dm 48,8 3 Lego 47,1 4 Samsung 45,9 5 Bosch 44,7 6 WhatsApp 44,5 7 DHL 42,1 8 Google 41,7 9 Adidas 40,9 10 Nivea 40,1 Quelle: YouGov

Auch in anderen Märkten gibt es interessante nationale Unterschiede: In Frankreich führt das Schmerzmittel Doliprane, in Australien dominiert Bunnings, während in Indonesien der E-Commerce-Gigant Shopee an der Spitze steht.

Die am stärksten gewachsenen Marken 2025

Neben den absoluten Top-Marken untersucht YouGov auch die größten Aufsteiger. Diese Unternehmen haben innerhalb eines Jahres ihre Markenwahrnehmung signifikant verbessert.

In Deutschland konnte sich Vodafone mit einem Plus von 3,6 Punkten am stärksten steigern. Auch Eon, Facebook und Too Good To Go gehören zu den Marken mit der größten positiven Entwicklung.

Die Top 5 der „Aufsteiger des Jahres“ in Deutschland sind:

Marke Zuwachs (Punkte) Vodafone +3,6 Eon +3,3 Facebook +3,2 Deutsche Bank +3,2 Too Good To Go +3,1 Quelle: YouGov

Ähnlich positive Trends lassen sich auch international beobachten: In Frankreich stieg WhatsApp mit einem Plus von 4,8 Punkten am stärksten, während in Indonesien der Haushaltsreiniger Mama Lemon um 6,1 Punkte zulegen konnte.

Steve Hatch, CEO von YouGov, betont die wachsende Bedeutung von Marken in der heutigen Zeit: „In einem dynamischen Marktumfeld ist die Wahrnehmung einer Marke entscheidend für ihren Erfolg“, wird Hatch in der Erhebung zitiert. „Unsere Daten zeigen, welche Marken weltweit das höchste Vertrauen der Verbraucher genießen und kontinuierlich positive Bewertungen erzielen.“

Methodik der Studie

Das Best Global Brands 2025-Ranking basiert auf den Index-Werten des YouGov BrandIndex. Die Ergebnisse beruhen auf über einer Million Verbraucherinterviews, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 in 28 Märkten erhoben wurden. Der Index-Wert einer Marke ergibt sich aus der Durchschnittsbewertung in sechs Kategorien:

allgemeiner Eindruck

Qualität

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kundenzufriedenheit

Weiterempfehlungsbereitschaft

Arbeitgeberimage

Um in die Top-Liste aufgenommen zu werden, muss eine Marke in mindestens zehn der untersuchten 28 Märkte erfasst worden sein. Die untersuchten Regionen umfassen unter anderem Deutschland, die USA, Großbritannien, Japan und Australien. Weitere Informationen und detaillierte Einblicke in die Ergebnisse sind auf YouGov.com abrufbar.