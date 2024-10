So shoppen Deutsche am Black Friday

In einem Monat ist es wieder so weit: der Black Friday findet statt. Laut einer Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov das beliebteste Shopping-Event der Deutschen.

Die Tage werden kürzer und im Supermarkt liegt der Lebkuchen neben der Kasse – das kann nur eins heißen: der Black Friday steht vor der Tür. Und damit ist auch der Cyber Monday nicht weit. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat einen neuen Report veröffentlicht mit dem Fokus auf beide Shopping-Events. Für die Studie wurden im Juli 2024 insgesamt 1.004 Personen im Rahmen von Online-Interviews befragt.

Die meisten Einkäufe am Black Friday

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die meisten Befragten am Black Friday Einkäufe tätigen. Hier geben insgesamt 30 Prozent an, den Aktionstag zum Shopping zu nutzen. Darauf folgen Einkäufe rund um Ostern und die Amazon Prime Days. Im Rahmen der Befragung geben 44 Prozent der Teilnehmenden an, am Black Friday und Cyber Monday genauso viel zu kaufen, wie im letzten Jahr. 11 Prozent geben an, dass sie mehr als im letzten Jahr kaufen möchten und 24 Prozent möchten weniger kaufen.

Im letzten Jahr haben 33 Prozent der Befragten über 250 Euro am Black Friday ausgegeben. Die meisten Personen kauften hier Kleidung, Schuhe und elektronische Produkte.

Technikprodukte auf Platz eins

Mit 54 Prozent geben die meisten Befragten an, am Black Friday und Cyber Monday vor allem Technikprodukte zu kaufen. Darauf folgen 48 Prozent mit Geschenken und 46 Prozent geben an, hauptsächlich Kleidung zu kaufen. Auf den letzten Plätzen liegen Haushaltsgegenstände mit 13 Prozent und Reisen mit 10 Prozent. 65 Prozent der Befragten geben an, ihre Einkäufe an den Aktionstagen genau zu planen. Bei der Wahl der Produkte zeigen sich außerdem Unterschiede je nach Geschlecht der Personen. Während Männer an den Aktionstagen vor allem Technikprodukte kaufen, liegen bei Frauen Geschenke auf Platz eins.

In puncto Awareness geben die meisten Befragten an besonders durch Online-Werbung auf den Black Friday und den Cyber Monday aufmerksam gemacht zu werden. Darauf folgen Social Media, Online-Shopping Webseiten und E-Mail Newsletter, schreiben die Autoren des Reports.