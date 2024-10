Netflix dominiert das Ranking „Beste Familien-Marken 2024“

Netflix steht an der Spitze des neuen Rankings „Beste Familien-Marken 2024“, das YouGov und das SZ Institut am Freitag veröffentlichten. Der Streamingdienst erzielt mit 2020 Punkten den ersten Platz und genießt damit das höchste Vertrauen unter Familien mit Kindern bis sechs Jahren.

In den Top 10 dominieren Marken aus den Bereichen Streaming und Spielwaren. Auf Platz 2 folgt das schwedische Einrichtungshaus IKEA mit 2016 Punkten, knapp dahinter Disney+ mit 1999 Punkten. Auch bekannte Spielzeugmarken wie LEGO und Playmobil sind stark vertreten und belegen die Plätze 4 und 5.

„Ergebnis ist nicht überraschend“

Die Ergebnisse des Rankings basieren auf über 950.000 Online-Interviews, die zwischen dem 1. September 2023 und dem 31. August 2024 im Rahmen des YouGov BrandIndex durchgeführt wurden. Es wurden insgesamt 1.013 Marken aus 35 Kategorien bewertet, wobei bis zu 30 bekannte Marken pro Interview zur Auswahl standen. Für das Ranking wurden nur Marken berücksichtigt, die von mindestens 100 Familien im relevanten Zeitraum bewertet wurden.

Das Ranking basiert auf dem sogenannten Consideration-Score, der die Frage „Welche dieser Marken würden Sie am ehesten wählen?“ betrachtet. Die Bewertungen erfolgen auf Grundlage zweier Rangfolgen: einmal basierend auf den absoluten Werten der Zielgruppe und einmal im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. So wird die Relevanz der Marken für Familien besonders hervorgehoben.

Felix Leiendecker, Head of Data Products DACH bei YouGov, kommentiert das Ergebnis: „Es ist nicht überraschend, dass sowohl Streamingdienste als auch Spielzeugmarken in diesem Ranking eine herausragende Rolle spielen. Während Spielwaren oft im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Kinder stehen, spiegeln Streamingdienste die Vorlieben und Unterhaltungsgewohnheiten der Eltern wider. Besonders junge Eltern greifen gerne auf Streamingdienste zurück, um ihren eigenen Bedarf an Unterhaltung zu decken.“

Top 10 der besten Familien-Marken 2024:

Netflix – 2020 Punkte IKEA – 2016 Punkte Disney+ – 1999 Punkte LEGO – 1995 Punkte Playmobil – 1990 Punkte Adidas – 1989 Punkte Nutella – 1989 Punkte (punktgleich) Amazon Prime Video – 1985 Punkte McDonald’s – 1980 Punkte Schleich – 1977 Punkte