Lindt ist „Advertiser of the year 2024“

In Kooperation mit Yougov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". In der Gesamtauswertung für 2024 setzt sich die Schokoladenmarke Lindt durch.

Lindt ist der „Advertiser of the year“ des vergangenen Jahres. Im Bewertungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Lindt erreichte eine Steigerung um 19,2 Prozentpunkte bei der Ad Awareness. Dem Yougov Brand Index zufolge erzielte der Jahresbeste seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 30,3 Prozent am 31. Dezember.

Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen diese Marken:

Lego (Ad Awareness-Steigerung: 19 Prozent)

Temu (18,6 Prozent)

Verivox (14,8 Prozent

Magnum (14,75 Prozent)

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Lindt wird Jahressieger ohne einen Monatssieg

Erstaunlich ist, dass Lindt die Jahreswertung gewinnt, ohne auch nur ein einziges Mal der "Advertiser of the month" geworden zu sein. In den Vorjahren sammelte die Schweizer Schokoladenmarke diesen Titel wenigstens ein- (2023) beziehungsweise zweimal (2022).

Am stärksten in der Werbewahrnehmung sind Lindt und andere Schokoladenmarken traditionell in der Vorweihnachtszeit. Daher fallen wichtige Kampagnen auch in diesen Zeitraum.

Hier ein Clip über Lindt-Werbung und -Verpackung im Laufe der Geschichte:

