Das sind Deutschlands Verbraucherlieblinge 2024

PayPal ist zum dritten Mal in Folge der Verbraucherliebling der Deutschen. Die Marke belegt mit 51,3 Scorepunkten den ersten Platz im Ranking „Marken des Jahres“ von YouGov, einer Auszeichnung, die die Marktforscher seit 2015 in Kooperation mit dem „Handelsblatt“ für die aus Verbrauchersicht besten Marken in Deutschland vergeben. Grundlage für das Ranking bilden bevölkerungsrepräsentative Daten des Markenmonitors YouGov BrandIndex.



Platz 2 verteidigt die Drogeriemarktkette dm mit 48,7 Scorepunkten. Auf Platz 3 landet der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung mit 46,3 Punkten. Das Unternehmen klettert damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Ränge nach oben.

Lego rutscht aus Top 3

Das dänische Spielzeugunternehmen Lego erreicht mit 46,3 Scorepunkten Rang 4 und büßt damit einen Rang im Vergleich zu 2023 ein. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch fällt mit 45,3 Punkten auf Rang 5. Im Jahr 2022 war Bosch noch auf Rang 2, 2023 dann auf Rang 4.

Der deutsche Paket- und Logistikdienstleister DHL verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr mit 42,8 Punkten um einen Rang auf Rang 6. Damit tauscht die DHL die Positionen mit Nivea, der deutschen Marke für Körperreinigungs- und Pflegeprodukte von Beiersdorf, die mit 42,0 Punkten auf Rang 7 zurückfällt.

Aldi und Amazon erstmals in Top 10

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas ist in diesem Jahr erstmalig seit 2019 wieder in der Top 10 vertreten und erreicht mit 41,1 Punkten Rang 8. Gänzliche Neueinsteiger sind Aldi und Amazon. Der deutsche Lebensmitteldiscounter erreicht den 9. Rang mit 39,7 Punkten und der Online-Händler Amazon aus den USA reiht sich schließlich auf Rang 10 in die diesjährige Top 10 der „Marken des Jahres“ ein (39,4 Punkte).

Felix Leiendecker, Head of Products Team DACH bei YouGov, sagt über das Ranking: „Auch in diesem Jahr zeigen die Top 10 der ‚Marken des Jahres‘, dass besonders deutsche Marken wie dm, Bosch und Nivea auf den verschiedenen Index-KPIs und Ebenen unter deutschen Verbrauchern punkten und ein besonders hohes Markenimage haben. Die Neueinsteiger Adidas, Aldi und Amazon zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Index-Verbesserung, was ihnen den Weg in die Top 10 weist.“

Das vollständige Ranking können Sie hier herunterladen.