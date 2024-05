Stefan Richmann wird neuer Leiter bei Mini

Ab August hat die Marke Mini mit Stefan Richmann einen neuen Chef. Der Finanzexperte folgt in seiner Position auf Stefanie Wurst.

In der Führungsebene der Marke Mini findet ein Wechsel statt: Ab dem 1. August wird Stefan Richmann die Leitung der Marke übernehmen. Er arbeitet bereits seit 1997 bei der BMW Group und war dort in verschiedenen Führungspositionen vertreten. Richmann war unter anderem als Leiter des Vertriebscontrollings, als CFO von BMW Spanien und als CFO in den USA tätig. Zuletzt übernahm er die Leitung der Unternehmensstrategie.

Der zukünftige Marken-Chef folgt in seiner Position auf Stefanie Wurst, die 2014 zur BMW Group kam und im Februar 2022 das Marketing von Mini übernahm. Wurst gestaltete in ihrer Zeit bei Mini sowohl die Fokussierung auf neue Märkte und Zielgruppen als auch die Einführung des Direktvertriebs von Mini in China und Europa.

Stefanie Wurst unterstützte unter anderem die Neuausrichtung der Marke Mini. (© BMW Group)

Die BMW Group ist ein Automobil- und Motorradhersteller mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen produziert seine Fahrzeuge in über 30 verschiedenen Standorten und umfasst die Marken BMW, Mini, Rolls-Royce und BMW Motorrad.