Philip Dackweiler neuer Vertriebschef bei Dacia

Wechsel in der Führungsspitze bei Dacia in Deutschland: Zum 1. Oktober 2024 übernimmt Philip Dackweiler bei dem Automobilhersteller die Verantwortung als neuer Direktor Vertrieb.

Philip Dackweiler begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2015 bei der Renault Deutschland AG als Trainee Sales und Marketing. Zuvor hatte er sein Studium im Bereich International Business an der Maastricht University mit dem Abschluss Master of Science beendet.

Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Positionen in der Renault Deutschland AG war Dackweiler in den Jahren 2020 bis 2022 auf internationaler Ebene als Sales Planner in der Konzernzentrale tätig. Zuletzt verantwortete er den Bereich „Business Development New Cars“ in der Direktion Marketing Renault bei der Renault Deutschland AG. Er folgt auf Thomas Steffens, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Thilo Schmidt, Managing Director Dacia in Deutschland.