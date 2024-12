New Generation Marketing – Folge 23: Arne Züll

Mit den passenden Content-Strategien will er seine Marke zur führenden Backpack-Marke Europas machen. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Arne Züll

Arne Züll wollte ursprünglich, wie seine Eltern, Lehrer werden und Sport und Wirtschaft unterrichten. Auf Rat seines Vaters entschied er sich dann aber doch, nach dem Abitur zuerst eine Ausbildung im Handelsbereich bei Karstadt zu machen. Was als Zwischenstation gedacht war, entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft. „Schon in der dritten oder vierten Woche hat mich die Handelswelt gepackt“, erinnert sich Züll.

Während der Ausbildung entdeckte er sein Faible für Marketing. Besonders faszinierte ihn, wie Botschaften entwickelt werden, um Zielgruppen zu erreichen. In der Zentrale von Karstadt konnte er in verschiedene Abteilungen blicken und entscheidende Erfahrungen sammeln. Schon zu dieser Zeit verantwortete Züll sein erstes Social-Media-Projekt: „Damals war Facebook noch ganz neu. Die erste Entscheidung, die ich treffen durfte, war, eine Facebook-Seite aufzubauen.“

Nach seiner Ausbildung stieg Züll innerhalb von Karstadt bis zum Marketingleiter bei Karstadt Sports auf. Es folgte unter anderem ein Wechsel zur Deichmann-Gruppe, wo er für das Marketing von Buffalo Boots, Onygo und Von Dutch Originals verantwortlich war.

Berufliche Neuorientierung nach Auszeit

Seit August dieses Jahres ist Züll nun als Head of Brand Strategy bei Kapten & Son tätig und bringt seine Erfahrungen aus dem Handel und für innovative Kommunikation in das Unternehmen ein.

Der Wiedereinstieg folgte auf eine siebenmonatige Auszeit, in der Züll sich voll und ganz seiner jungen Familie widmete. Bevor er wieder zu arbeiten begann, stellte er sich die Frage: Was will ich beruflich wirklich? Für ihn stand fest, dass der nächste Schritt von den richtigen Werten geprägt sein musste. „Mir ist es wichtig, mit tollen Menschen in einem positiven Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo man viel bewegen kann – Titel sind da zweitrangig“, erklärt er. Seine Wahl fiel auf Kapten & Son. Flexible Arbeitszeiten, ein modernes Office direkt am Rhein und eine klare Fokussierung auf Mitarbeiterzufriedenheit gaben den Ausschlag.

„Europas größte Backpack-Marke werden“

Bei Kapten & Son bringt er nun seine strategische Expertise ein; will die im DACH-Raum starke Marke zu einem führenden Player in Europa entwickeln. „Das Ziel ist es, Europas größte Backpack-Marke zu werden. Diese Herausforderung motiviert mich jeden Tag“, sagt der 35-Jährige. Dafür beschäftigt er sich vorrangig mit zielgerichteten und zielgruppengerechten Content-Strategien.

Neben dem Vorantreiben der Internationalisierung seines Unternehmens und dessen Kommunikation, will Arne Züll auch in Zukunft vor allem eins: jungen Menschen, die sich für Marketing interessieren, viel Praxiserfahrung mit auf den Weg geben. Dafür lehrt er auch als Dozent an der International School of Management in Köln. “So habe ich es also in gewisser Weise doch noch zum Lehrer geschafft”, sagt er und lacht.

Lieblingsmarke:

Immer die, für die ich arbeite – Kapten & Son!

Tollste Werbung:

‚Dream Crazy‘ von Nike (2018)

Dein Vorbild:

Es gibt viele inspirierende Menschen, die mich beruflich und privat geprägt haben.

Bester Rat:

Mach das, was dir Spaß macht und dich erfüllt.

Was treibt dich an?

Mit kreativen Kampagnen nicht nur Markenbotschaften zu vermitteln, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu inspirieren. Gleichzeitig als Führungskraft ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede Person entfalten und weiterentwickeln kann.