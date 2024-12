New Generation Marketing – Folge 21: Jennifer Wilder

Nach ihrer Ausbildung fuhr sie im Außendienst Supermärkte an, jetzt ist sie als Head of Marketing für trendige Haarfarben zuständig. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Jennifer Wilder.

„Angefangen hat alles mit Henkel“, erzählt Jennifer Wilder. Ihre Karriere begann mit einem Schulprojekt in Kooperation mit dem Konsumgüterkonzern. „Damals haben wir einen ‘Henkelabend’ organisiert, wo wir Schüler das Unternehmen kennenlernen konnten. Das ist mir positiv in Erinnerung geblieben”, sagt sie. Kurz darauf entschied sie sich, ihre Ausbildung bei Henkel zu starten – eine prägende Zeit, die sie für je fünf bis sechs Monate durch verschiedene Abteilungen führte.

Hier erhielt Wilder vielseitige Einblicke, vom Rohstoffeinkauf über das Controlling bis zum Marketing. Besonders der Business-Bereich weckte damals ihre Begeisterung. Nach der Ausbildung ging sie erstmal in den Außendienst: „Direkt von zu Hause weg, das machen ja viele. Aber wirklich jeden Tag andere Supermärkte anzufahren, das war ein enormer Schritt.“

Ihre Neugier führte sie später zu L’Oréal, wo sie mit der Welt der dekorativen Kosmetik in Berührung kam. „Das war eine spannende Erfahrung, mal ein anderes Unternehmen und eine andere Branche zu sehen.“ Nach drei Jahren kehrte sie zu Henkel zurück. Heute ist sie Head of Marketing Coloration beim Konsumgüterkonzern und bringt ihre vielfältigen Erfahrungen aus Vertrieb und Marketing in ihren Job ein.

Zugeschnittene Inhalte und Influencer-Events

Zuletzt hat Wilder die Einführung der Marke Schwarzkopf Live vorangetrieben, die seit Oktober auf dem Markt ist. „Wir waren sehr damit beschäftigt, den perfekten Launch-Plan dafür aufzusetzen“, erzählt sie. Dabei setzten sie und ihr Team nicht nur auf globale Marketingmaterialien, sondern entwickelten erstmals auch lokale Inhalte, die speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten sind.

Ihr besonderes Highlight war ein Launch-Event, bei dem Influencer*innen Haarsträhnen färbten, um den Prozess und die Farben hautnah zu erleben. „Das hat uns viel Freude gemacht und für tollen Content gesorgt“, sagt sie. Dieser Ansatz, mehr Elemente aus der allgemeinen Beautybranche in die Coloration zu bringen, war für sie und ihr Team eine spannende Neuerung, die sie beibehalten möchte.

Mit Neugier in die Zukunft

Coloration ist für die 33-jährige ein Bereich, wo das Implementieren einer neuen Marke den Marketern einiges abverlangt: “Beim Thema Haare färben geht es um ein Vertrauensverhältnis. Man weiß ja, wie man sich fühlt, wenn Haare nicht so aussehen, wie man es sich wünscht.” Diese Herausforderung und solche, die ad hoc bei Shootings oder bei Influencer Bookings auftreten, treiben sie an.

Jennifer Wilder ist von Neugier und Wissensdurst geprägt: „Mir ist wichtig, am Abend das Gefühl zu haben, wieder etwas Neues gelernt zu haben“, sagt sie. Ihr Ziel für die Zukunft ist deshalb: immer weiter dazuzulernen und nie an den Punkt zu kommen, an dem die Neugier nachlässt.

Lieblingsmarke?

Füchschen

Tollste Werbung?

Heute mal politisch kokett. Füchschen: Gleichberechtigung für alle.

Dein Vorbild?

Mein Opa

Bester Rat?

Spaß an der Sache haben.

Was treibt dich an?

Neue Möglichkeiten und jeden Tag etwas Neues zu lernen.