New Generation Marketing – Folge 3: Lena Dudenhöffer 

Fast hätte das Interview verschoben werden müssen. Denn Lena Dudenhöffer arbeitet nicht nur im Social Media Marketing bei dm, sie ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenige Minuten, bevor unser Video-Interview startet, bekommt sie eine Nachricht: Es gibt einen Einsatz. “Kein großer Brand”, wie sie mir erklärt. Nur deswegen erwische ich sie an diesem Vormittag im November überhaupt.

Vorgeschlagen wurde die Jüngste unserer diesjährigen Marketing-Talente vom dm-Marketingchef Mario Bertsch persönlich. Sie sei aufgrund “ihres Gestaltungsdrangs” aufgefallen, ein “außerordentlich auffälliges Beispiel für Engagement und Eigeninitiative”, kurz: “ein wirkliches Talent in unserer Arbeitsgemeinschaft”. Beeindruckt war der CMO etwa, als Dudenhöffer für einen Vortrag beim Marketing Club Rhein-Neckar spontan für eine Kollegin einsprang und diesen “bravourös und souverän” meisterte.

Das Gesicht von TikTok

Lena Dudenhöffer ist das Gesicht von dm auf TikTok, einem Kanal mit – Stand Ende November 2024 – 1,1 Millionen Follower und 8,7 Millionen Likes. Aufgebaut hat sie diesen allein mit einer Kollegin. Doch der Reihe nach.

Nach dem Realschulabschluss beginnt sie 2019 ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei dm. Alle drei bis vier Monate lernt sie neue Abteilungen kennen, 2020 macht sie Station im Social-Media-Team. Zu diesem Zeitpunkt steht hauptsächlich Instagram im Fokus der Drogerie. Als bei TikTok die ersten Baby Steps gemacht werden, ist Dudenhöffer live dabei – und sofort begeistert: “TikTok ist meine Welt, da gehe ich drin auf.”

Sie würde am liebsten direkt im Social Media Team anfangen. Als die Stelle des Product Owner TikTok ausgeschrieben ist, zögert sie nicht. Dudenhöffer bewirbt sich – und übernimmt noch während ihrer Ausbildung, mit gerade einmal 18 Jahren, den TikTok-Kanal von dm. Er zählt bis dato 100.000 Follower. Die Social Media-Managerin kümmert sich – neben der Schule und ihren Prüfungen – um die Videoplanung, den -dreh, den -schnitt; sie textet, postet und moderiert die Kommentare. “Ich habe an den Account geglaubt und die Arbeit hat so viel Spaß gemacht, dass ich es gerne nebenher gemacht habe.”

Heute liegt ihr besonders die Interaktion mit der Community am Herz: “Durch das Lesen der Kommentare merke ich, was die Community sich wirklich wünscht, und kann darauf eingehen.” Und weiter: “Gefühlt jede Woche gibt es ein Update oder einen neuen Trend bei TikTok. Man muss sich anpassen, austesten und darf nicht zu verkopft rangehen.” Gemeinsam mit der dm-Community ist so unter anderem ein TikTok-Filter für vier unterschiedliche Shopping-Typen entstanden, der mit der Verlosung einer Tasche verknüpft wurde.

Mit Gewinnspielen zur Lovebrand

Gemeinsam mit den anderen Social Media Manager*innen bei dm setzt Dudenhöffer diverse Gewinnspiele um, vor allem aber denkt sie auf Specials rum, “die nicht jeder macht und die dm zur Lovebrand machen sollen”.

Stolz ist sie besonders auf ein Projekt, das diesen Sommer – über die Website, aber auch über TikTok – gespielt wurde: die Balea-Dusche in der Unlimited Edition. Richtig gelesen, Unlimited. Dudenhöffer erklärt die Idee: “Wir haben den knapp 20.000 Teilnehmer*innen ein bunt und fröhlich designtes Duschgel in einer wunderschönen Box geschickt, das sehr gut zu unserer Community passt. Jeden Monat konnten sie sich dann in ihrem dm ein neues Gratis-Duschgel abholen.” Gerne wäre sie im Rahmen dieses Specials noch mehr auf die Wünsche aus der Community eingegangen beziehungsweise hätte die Follower noch stärker eingebunden. Was sie gelernt hat? “Nicht aufgeben, auch wenn es mal schwieriger wird.”

Für die Zukunft hat Dudenhöffer eigentlich nur einen Wunsch: “Es soll so weitergehen wie bisher.” Sie hofft auf “coole Projekte” und baut auf die dm-Community. Und dann sagt sie noch: “Zwei Millionen Follower wären ein super Ziel.”

Lieblingsmarke?

Balea

Tollste Werbung?

Persönliche und emotionale Werbung

Dein Vorbild?

Ana Johnson

Bester Rat?

Nicht aufgeben, auch wenn mal ein blöder Kommentar kommt! – Hinfallen, Aufstehen, Krone richten.

Was treibt dich an?

Die neuen Herausforderungen und die positive Energie der Community