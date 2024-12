New Generation Marketing – Folge 11: Kerstin Weber 

In ihrem Job bei Vaude kann sie ihre Leidenschaft für Marketing und Nachhaltigkeit zu gleichen Teilen ausleben. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Kerstin Weber.

Für Marketing interessiert sich Kerstin Weber schon lange. Schon früh setzt sie sich mit der Frage „Warum entscheiden sich Menschen für bestimmte Produkte?“ auseinander. Dieser Neugier geht sie nach und entscheidet sich nach dem Abitur für ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing. Darauf folgt ein Master in Wirtschaftspsychologie.

Ihr Marketinginteresse verbunden mit ihrer Leidenschaft für Sport führte sie 2017 zu Dynafit, einem Sportartikelhersteller. „Ich habe schon immer super viel Sport gemacht und mich natürlich auch für Sportartikel sehr interessiert“, so Weber. In Kiefersfelden, an der deutsch-österreichischen Grenze, arbeitete sie mehr als zwei Jahre, zunächst als E-Commerce-Managerin, später entwickelt sie sich weiter zur International Online Marketing Managerin.

Von SEO über Marketing bis Nachhaltigkeit

Heute ist die 32-Jährige beim Outdoor-Ausrüster Vaude tätig. Als Digital Marketing Managerin ist sie im Unternehmen für den Bereich Marketing Reporting und die SEO-Maßnahmen verantwortlich.

„Es ist spannend, einen umfassenden Überblick über alle Marketingmaßnahmen zu haben. Gleichzeitig kann ich sehen, wo es bereits gut funktioniert, Daten zu erfassen und in welchen Bereichen noch großes Potenzial liegt – eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt Weber. „Bei Vaude habe ich mich auch auf meine zweite Leidenschaft für Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften fokussieren können.“

Leitung von erfolgreichem Relaunch der Webseite

Ihr bisher größtes Projekt im Rahmen ihrer Arbeit bei Vaude war die Übernahme der Projektleitung des Relaunchs der Webseite im letzten Jahr. „Es war ein Riesenprojekt mit vielen internen und externen Schnittstellen und hoher Budgetverantwortung“, lässt Weber den Relaunch Revue passieren.

Hier ging es laut der Digital Marketing Managerin nicht nur darum, Produkte in den Shop zu bekommen, sondern auch die Markenbotschaft zu transportieren. Diese Aufgabe sei dem Team gelungen: „Ich würde sagen, wir haben hier einen guten Job gemacht und sind auch umsatzseitig enorm gestiegen.“

Nach ihrem Mutterschutz ist Weber in Teilzeit zu Vaude zurückgekehrt und setzt sich klare Ziele: Im nächsten Jahr möchte die 32-Jährige vor allem den Bereich SEO vorantreiben und weiter am Wachstum der Marke arbeiten.

Lieblingsmarke?

Armedangels

Tollste Werbung?

Handwerk liegt in der Natur des Menschen.

Dein Vorbild?

Freunde und Unternehmer mit dem Mut, „neue“ Wege zu gehen.

Bester Rat?

Rede mit den Menschen, nicht über sie.

Was treibt dich an?

Wissbegierde und die Vision, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen.