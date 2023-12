Inspiration für das Marketing

Kreative Neugier, der feste Glaube an den möglichen positiven Impact von Wirtschaft und mein Sturkopf. – Diese drei Dinge nennt Kristina Bonitz auf die Frage, was sie am meisten antreibe. Mit dieser Einstellung, der man sich spontan anschließen mag, hat es Bonitz zunächst in die Geschäftsführung von Sinner-Schrader und mittlerweile in die Position der CEO bei Diffferent gebracht.

Damit ist die junge Frau sicher eines der prominentesten Gesichter unter unseren 24 Talenten des aktuellen Jahrgangs. Sie zeigt anhand ihres beruflichen Werdegangs, wie weit es engagierte Nachwuchs-kräfte im Marketing bringen können, und dient so anderen als Vorbild. Es gibt aber nicht nur diesen einen Weg.

Vierte Auflage der Talente-Reihe

Das stellt nunmehr zum vierten Mal unsere Talente-Reihe zum Jahresabschluss unter Beweis. Nie zuvor haben wir so viele gute Vorschläge aus der Marketing-Community bekommen, nie fiel uns – der Redaktion der absatzwirtschaft – die Auswahl schwerer.

Wir sind stolz auf das Ergebnis: In der Serie lernen Sie 24 Frauen und Männer zwischen Anfang 20 und Mitte 30 kennen, die für ihr junges Alter schon beachtliche Erfolge im Marketing erzielt haben – sei es in Agenturen oder bei Marken, in der Forschung oder als Gründer*innen.

Mensch bleibt unersetzbar im Kreativgeschäft

Sie erzählen aber nicht nur Aufstiegsgeschichten, sondern benennen auch die Rückschläge auf ihrem Weg. Nur wer aus Fehlern lernt, erarbeitet sich die Erfahrung und Stärke, die nächsten Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Und sie führen uns eines klar vor Augen: Bei allen Entwicklungen rund um KI bleibt der Mensch im Kreativgeschäft doch unersetzbar!