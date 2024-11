Highschool Musical à la BVG

In ein paar Tagen findet "Die Klappe"-Preisverleihung statt. Wir stellen drei nominierte Cases von der Shortlist vor. Heute: "Das BVG Musical - Tarifzone Liebe", von der BVG in Zusammenarbeit mit Jung von Matt.

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die besten Bewegtbildproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden mit dem Preis „Die Klappe“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung für Werbe- und PR-Filme findet in diesem Jahr zum 44. Mal statt und wird seit 2017 vom Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ausgerichtet. Von insgesamt 245 Einreichungen schafften es in diesem Jahr 69 auf die Shortlist. Ende dieser Woche werden dann die Preisträger in elf verschiedenen Kategorien gekrönt. Darunter sind unter anderem die Bereiche: TV, Cinema & Image, PR, Online Video und Digital Experience.

Heute schauen wir uns den Werbefilm „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ der Berliner Verkehrsbetriebe genauer an. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt. Das Stück ist in den drei Kategorien TV, Cinema & Image, PR und Craft-Sound nominiert.

Musical mit Herz und Humor

Bei dem nominierten Video handelt es sich nicht um einen normalen Werbefilm, sondern – wie der Name bereits verrät – um ein echtes Musical. Seit mehreren Jahren kommuniziere die BVG mit Herz, Humor, Selbstironie und ganz viel mit ganz viel Musik, heißt es laut Michael Wilde, Creative Director Art bei Jung von Matt: „Ganz im Sinne des Markenclaims: Weil wir dich lieben.“ So sei die Idee entstanden, ein Musical auf die Beine zu stellen: „Die BVG steht für Liebe und für Musik. Und die eindrücklichste Ausdrucksform von Musik und Liebe – ist ein Musical“, so Wilde.

In „Tarifzone Liebe“ wird die Geschichte der Tram „Tramara“ erzählt, die nach ihrer Bestimmung im stressigen Verkehrsalltag sucht. Dann trifft sie auf Fahrgast Alex und es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Mit dabei die treuen Begleiter „Bus-tav“ und „U-laf“. Thematisiert werden außerdem Verspätungen, nicht-funktionierende Ticketautomaten und genervte Fahrgäste mit einer Prise Humor und viel Gesangstalent.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Ziel war es, gerade in den Krisenzeiten ein Zeichen zu setzen für Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung. Und das geht am besten – genau wie in einer Liebesbeziehung – mit gemeinsamen, unvergesslichen Erlebnissen und Momenten“, sagt der Creative Director Michael Wilde.

Die Liebe zwischen Tramara und Alex in dem Musical soll die Verbindung zwischen der BVG und der Stadt Berlin symbolisieren. Die Botschaft der BVG sei laut Dörte Spengler-Ahrens, Non-Executive Creative Chairwoman bei Jung von Matt, klar: mehr Liebe und Toleranz in Berlin.

Das Musical feierte am 4. Dezember 2023 seine Premiere im Admiralspalast in Berlin-Mitte. „Die Ticktes für die Shows waren nach nur 24 Stunden ausverkauft“, sagt Hannah Bröcker, Account Director bei Jung von Matt. Neben der Aufführung konnten Interessierte das Musical in einem YouTube-Livestream mitverfolgen. Zugänglich war die Kampagne außerdem auf Meta, YouTube und verschiedenen OOH-Flächen.

Über Jung von Matt

Jung von Matt wurde 1991 in Hamburg gegründet und ist mittlerweile in mehr als zehn Ländern vertreten. Die Kunden der Agentur reichen von Nivea, über Fifa, bis Netto, Ebay und Co. Mit der BVG arbeitet Jung von Matt bereits seit neun Jahren zusammen und entwickelte zahlreiche Kampagnen, darunter „Is mir egal“ mit Kazim Akboga und der „Ticketschuh“.