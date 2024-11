Die Klappe 2024: Das sind die Gewinner

Am 7. November fand zum 44. Mal „Die Klappe“-Preisverleihung statt. In diesem Jahr verlieh der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) insgesamt 60 Trophäen.

Gestern wurden erneut die besten Bewegtbildproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Preis „Die Klappe“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung wurde im Kehrwieder Theater in Hamburg vom Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ausgerichtet und fand bereits zum 44. Mal statt. Es wurden Preisträger in elf verschiedenen Kategorien gekrönt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 60 Auszeichnungen verliehen.

Gold-Auszeichnungen erhielten unter anderem die Kampagnen „Recht gegen Rechts“, „The Bigger Draw“ und „Die inklusivste Weihnachtsansprache“ von Jung von Matt. Außerdem wurde die Agentur Scholz&Friends für ihre Kampagne „The 100th Edition” mit Gold ausgezeichnet.

Hornbach erhält die meisten Auszeichnungen

Mit insgesamt neun Trophäen ist der Werbefilm „Jeder Quadratmeter verdient der beste der Welt zu sein“ von Hornbach in Zusammenarbeit mit HeimatTBWA Berlin und der Produktionsfirma Tony Petersen Film der Gewinner des Abends. Der Spot gewann vier Mal Gold in den Kategorien TV, Cinema & Image – Trade/Handel, Best international Film, Craft-Kamera und Craft-Direction. Außerdem wurde er in Craft-Sounds, Craft-Visual Effects und Best Online Video mit drei Silber-Trophäen ausgezeichnet. Bronze gewann der Film im Bereich Craft-Cast.

Die Produktionsfirma Tony Petersen Film erhielt den Preis als „Production Company of the year“.

Die BVG sicherte sich mit „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ in Zusammenarbeit mit Jung von Matt eine Gold-Auszeichnung in der Kategorie Craft-Sound. Außerdem erhielt sie Silber in den Bereichen TV, Cinema & Image- Media und PR, und Bronze in der Kategorie TV, Cinema & Image – Public Service, Soziale Projekte. Der Spot „Drink Naked“ von BRLO erhielt Gold in der Kategorie „Best Online Video“ und wurde außerdem in den Kategorien PR, Social Media und Craft-Casting/Pullover Films Cast Selection mit Silber ausgezeichnet.