Nackt schmeckt Bier am besten

In ein paar Tagen findet „Die Klappe“-Preisverleihung statt. Wir stellen drei nominierte Cases von der Shortlist vor. Heute: "BRLO - Drink Naked", von der BRLO in Zusammenarbeit mit Deloitte Digital.

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die besten Bewegtbildproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden mit dem Preis „Die Klappe“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung für Werbe- und PR-Filme findet in diesem Jahr zum 44. Mal statt und wird seit 2017 vom Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ausgerichtet. Von insgesamt 245 Einreichungen schafften es in diesem Jahr 69 auf die Shortlist. Ende dieser Woche werden dann die Preisträger in elf verschiedenen Kategorien gekrönt. Darunter sind unter anderem die Bereiche: TV, Cinema & Image, PR, Online Video und Digital Experience.

Heute schauen wir uns den Werbefilm „BRLO – Drink Naked“ von dem Craft Beer-Hersteller BRLO genauer an. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit der Marketingberatung Deloitte Digital. Das Video ist in den vier Kategorien PR, Online Video, Social Media und Craft-Casting nominiert.

In dem Video ist ein Mann zu sehen, der sich nur mit Unterwäsche bekleidet, auf einer Dachterrasse aufhält. Dieses Szenario erinnert Sie an die Calvin Klein-Werbung mit Schauspieler Jeremy Allen White? Dann liegen Sie gar nicht mal so falsch. Außer dass es sich hier nicht um Calvin-Klein-Werbung in New York handelt, sondern um die BRLO-Version in Berlin.

Bier mit Humor

Zu Beginn des Jahres habe Deloitte Digital vor der Herausforderung gestanden, im „Dry-January“ eine Kampagne für alkoholfreies Bier zu entwickeln. Und das mit wenig Budget. „Unser Lösungsweg? Der Werbespot von Calvin Klein mit Jeremy Allen White war Anfang des Jahres ein absolutes Trendthema“, sagt Virginie Briand, Partner Creative Consulting bei Deloitte Digital. Und genau das machten sie sich zu Nutze: „Wir haben dieses Trendformat auf unsere Weise interpretiert, sprich – voller Berliner Humor und das Ersetzen des perfekten Körpers durch das perfekte Bier.“

Der Spot entstand in Anlehnung an den Werbefilm von Calvin Klein mit Jeremy Allen White. (©Screenshot YouTube/BRLO Beer

„Der Calvin Klein-Werbespot erschien Anfang dieses Jahres“ (©Screenshot YouTube/Calvin Klein)

Die Kampagne wurde hauptsächlich online über Social Media ausgespielt. „Dabei haben wir Plattformen wie Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und TikTok genutzt, die uns eine außerordentliche Reichweite ermöglicht haben“, heißt es laut Briand.

Der Erfolg der Kampagne zeigt sich ebenfalls in Zahlen: „Mit 850 Millionen Medieneindrücken und Schlagzeilen in über 46 Ländern war das mehr als ein Hit – es war eine regelrechte Bierrevolution“, so Briand. Dies sei vor allem der Community zu verdanken, die „geliked, geteilt und kommentiert hat, was das Zeug hält“.

Über Deloitte Digital

Deloitte Digital gibt es bereits seit 2012. Die Zusammenarbeit mit BRLO sei laut Virginie Briand ein einmaliges Projekt gewesen: „In nur zehn Tagen haben wir die komplette Kampagne aus dem Boden gestampft. Ein einmaliges, aber unvergessliches Projekt.“