„Die Klappe 2024“: Das ist die Shortlist

„Die Klappe“ zeichnet die besten Bewegtbildproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Dafür bewertet eine Jury aus 32 Marketingverantwortlichen, Unternehmensvertreter*innen, Kreativverantwortlichen, Expert*innen von Produktionsfirmen und Vertreter*innen der Fachpresse die eingereichten Beiträge.

Der Kreativwettbewerb, der 1980 ins Leben gerufen wurde, wird seit 2017 vom Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ausgerichtet.

245 Einreichungen für „Die Klappe“

Insgesamt 245 Arbeiten wurden dieses Jahr bei „Die Klappe“ eingereicht. Im Vergleich zum Vorjahr (177 Cases) entspricht das einer Steigerung von rund 40 Prozent.

„Wir freuen uns, dass Bewegtbild wieder so deutlich an Attraktivität gewonnen hat“, sagt Christian Rätsch. Der CEO von TEAMBBDO leitet dieses Jahr die Klappe-Jury zusammen mit Christine Wolburg, Head of Sales und Markting der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Wolburg lobt zudem die Qualität der eingreichten Arbeiten und sagt: „Es ist toll zu sehen, dass die Klappe weiter wächst. Wir haben dieses Jahr außerdem eine extrem hohe Qualität an Arbeiten erlebt, die jenseits des klassischen Imagefilms lagen, darunter viele starke Arbeiten in den Kategorien PR und Digital.“

Die Gewinner werden am 7. November bei der Award-Show im Theater Kehrwieder in Hamburg bekanntgegeben und ausgezeichnet.

69 Cases in 11 Kategorien auf der Shortlist

Die Jury hat in den vergangenen beiden Tagen in München aus 115 Cases, die es in der Vorauswahl auf die Longlist geschafft hatten, 69 Kandidaten für die Shortlist ausgewählt.

Insgesamt wird „Die Klappe“ in 11 Kategorien vergeben. Die meisten Einreichungen gab es mit 70 Arbeiten in der Kategorie „Craft“ (Handwerk), gefolgt von 40 Cases in der Kategorie „Online Video“. Neu ist die Kategorie „Future Ready“, womit der richtungsweisende Einsatz von neuen Technologien bei kommerziellen Filmformaten gewürdigt wird. Außerdem wird erneut die Sonderauszeichnung „Production Company of the Year“ vergeben.

„Die überarbeiteten Kategorien des Wettbewerbs spiegeln die Entwicklungen im Bewegtbildsektor. Gepaart mit dem Knowhow unserer Juryexpert*innen beweist ‚Die Klappe‘ einmal mehr ihr außergewöhnlich hohes Qualitätsniveau“, sagt BVMC-Geschäftsführer Florian Möckel.

Diese Arbeiten stehen in den elf Kategorien auf der Shortlist:

TV, Cinema & Image:

Grabarz & Partner mit „X-MAS Hangover“ für Burger King Deutschland

Jung von Matt mit „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ (Media) für Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Jung von Matt mit „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ (Soziale Projekte) für Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Jung von Matt mit Edeka „Weihnachtshase“ für Edeka Stiftung

Jung von Matt mit „Yes, of Corsa!“ für Opel Automobile

Saatchi&Saatchi mit „Driving Home to fix this“ (Dienstleistung) für MediaMarktSaturn Retail Group

Saatchi&Saatchi mit „The Power of a Comment“ für Deutsche Telekom

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ für Hornbach Baumarkt

Saatchi&Saatchi mit „Driving Home to Fix this“ (Handel) für MediaMarktSaturn Retail Group

PR:

Jung von Matt mit „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ für Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Jung von Matt mit „Recht gegen Rechts – Markenrechte eintragen, damit Nazis ihre Codes nicht weitertragen.“ für Laut gegen Nazis

Jung von Matt mit „The bigger Draw“ für Hamburg Marketing

Deloitte Digital mit „BRLO – Drink Naked“ für BRLO

Scholz & Friends mit „The 100th Edition“ für Frankfurter Allgemeine Zeitung

Jung von Matt mit „Not a German Jersey“ (EURO 2024 Campaign) für Adidas

Jung von Matt mit „El Hotzo liebt Edeka“ für Edeka

Jung von Matt mit „Typisch Deutsch“ (EURO 2024 Campaign) für Adidas

Grabarz & Partner mit „Charles III – The Burger King“ für Burger King Deutschland

adam&eveBerlin, DDB Group Germany (Hamburg) mit „Without Consent – A Message from Ella“ für Deutsche Telekom

Online Video:

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ für Hornbach Baumarkt

Deloitte Digital mit „BRLO – Drink Naked“ für BRLO

Accenture Song mit „The World says Yes to You“ (Pride Kampagne) für Lufthansa

HeimatTBWA\Berlin mit „Jedes Frühjahr ein neuer Anfang“ für Hornbach Baumarkt

Accenture Song mit „Viel vor“ für Aktion Mensch

Jung von Matt mit „Yes, of Corsa!“ für Opel Automobile

Scholz & Friends mit „Monopoly – Auf Mecces Nacken“ für McDonald’s

Jung von Matt mit „El Hotzo liebt Edeka“ für Edeka

Jung von Matt mit „Typisch Deutsch“ (EURO 2024 Campaign) für Adidas

Grabarz & Partner mit „X-Mas Hangover“ für Burger King Deutschland

Best use of Celebrity:

Scholz & Friends mit „The 100th Edition“ für Frankfurter Allgemeine Zeitung

Scholz & Friends mit „Monopoly – Auf Mecces Nacken“ für McDonald’s

Jung von Matt mit „Die inklusivste Weihnachtsansprache“ für Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung e.V.

Jung von Matt mit „Carbon Tracker“ für Stiftung Myclimate

Grabarz & Partner mit „Charles III – The Burger King“ für Burger King Deutschland

Jung von Matt mit „Not a German Jersey“ (EURO 2024 Campaign) für Adidas

Digital Experience:

Jung von Matt mit „In-Game-Rechner der Sparkasse“ für Sparkassen Finanzgruppe

Saatchi & Saatchi mit „Oreo x Pac-Man SuperMarcade“ (Best Branded Digital Experience) für Mondeléz International

Saatchi & Saatchi mit „Oreo x Pac-Man SuperMarcade“ (Best Use of AR/VR) für Mondeléz Europe

Best International Film:

Ingo Hamburg / David Madrid mit „Proudly Second Best: Cot / Highchair / Step Stool“ für Ikea Al-Futtaim

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ für Hornbach Baumarkt

Jung von Matt mit „Yes, of Corsa!“ für Opel Automobile

Serviceplan mit „Lufthansa – Every story starts with a Yes.“ für Deutsche Lufthansa

Impact:

Accenture Song mit „Viel vor“ für Aktion Mensch

Accenture Song mit „The World says Yes to You“ (Pride Kampagne) für Lufthansa

Serviceplan mit „855 – How – to – quit – (Opioids) für Anzen Health

Social Media:

Scholz & Friends mit „Monopoly – Auf Mecces Nacken“ für McDonald’s

Jung von Matt mit „El Hotzo liebt Edeka“ für Edeka

Deloitte Digital mit „BRLO – Drink Naked“ für BRLO

Jung von Matt mit „Carbon Tracker“ für Stiftung Myclimate

Jung von Matt mit „Will it Schnitzel?“ für WienTourismus

Jung von Matt mit „Not a German Jersey“ (EURO 2024 Campaign) für Adidas

Future Ready:

Jung von Matt mit „Die inklusivste Weihnachtsansprache“ für Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung e.V.

Craft:

Deloitte Digital mit „BRLO – Drink Naked“ für BRLO

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ (Casting) für Hornbach Baumarkt

Accenture Song mit „Viel vor“ für Aktion Mensch

Serviceplan mit „Bittburger / Bitte lasst uns feiern, was uns zusammenbringt“ (Casting) für Bittburger Braugruppe

Jung von Matt mit „Nobody sees like you“ für Zeiss Vision Care & Zeiss Meditec

Serviceplan mit „Lufthansa – Every story starts with a Yes.“ (Camera) für Deutsche Lufthansa

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ (Camera) für Hornbach Baumarkt

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ (Direction) für Hornbach Baumarkt

Serviceplan mit „Lufthansa – Every story starts with a Yes.“ (Direction) für Deutsche Lufthansa

Jung von Matt mit „Yes, of Corsa!“ (Sound) für Opel Automobile

Jung von Matt mit „Das BVG Musical – Tarifzone Liebe“ für Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ (Sound) für Hornbach Baumarkt

Serviceplan mit „The Kids“ für Penny

Serviceplan mit „Bittburger / Bitte lasst uns feiern, was uns zusammenbringt“ (Edit) für Bittburger Braugruppe

Serviceplan mit „Lufthansa – Every story starts with a Yes.“ (Edit) für Deutsche Lufthansa

Jung von Matt mit „Yes, of Corsa!“ (Visual Effects) für Opel Automobile

HeimatTBWA\Berlin mit „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ (Visual Effects) für Hornbach Baumarkt

Sonderauszeichnung „Production Company of the Year“:

tba

Der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ist der Berufsverband des Marketingmanagements und die verbindende Organisation der mehr als 60 Marketing Clubs in Deutschland. Er bietet ein Netzwerk für die praxisnahe Weiterbildung und den Wissensaustausch und fördert die Nachwuchsarbeit. Der BVMC ist mit seinen über 12.000 Mitgliedern einer der größten Business Clubs in Deutschland und vertritt die Interessen dieser Marketing Community gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Christa Catharina Müller, Chefredakteurin der absatzwirtschaft, ist Teil der Jury von „Die Klappe“.