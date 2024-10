Regina Feuerstein ist neue Marketingchefin bei Stabilo

Stabilo hat mit Regina Feuerstein eine neue Head of Marketing Germany & Austria. Sie folgt in ihrer Position auf Matthias Paetzolt.

Die Position des Head of Marketing Germany & Austria bei Stabilo ist mit Regina Feuerstein neu besetzt. Sie übernimmt ab sofort die Leitung der Marketingabteilung beim Schreibgerätehersteller.

Feuerstein bringt umfangreiche Berufserfahrung in Führungspositionen im Marketing mit. Sie arbeitete unter anderem als Leitung Marketing und Unternehmensentwicklung bei Küchen Quelle und als Leitung Retail Marketing DACH bei der WMF Group. Zuletzt war Feuerstein Leiterin Marketing „Offer- & Performance Management“ bei Payback.

Nachfolgerin von Matthias Paetzolt

Die Marketingexpertin tritt die Nachfolge von Matthias Paetzolt an. Er ist seit Juni dieses Jahres als Market Director für die Leitung der Märkte Deutschland und Österreich zuständig. In ihrer neuen Position berichtet Feuerstein zukünftig an Paetzolt.

Stabilo wurde vor mehr als 165 Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Der Schreibgerätehersteller produziert in Deutschland, Tschechien und Malaysia und verkauft seine Produkte in mehr als 180 Ländern.