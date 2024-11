Für Hornbach zählt jeder Quadratmeter

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die besten Bewegtbildproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden mit dem Preis „Die Klappe“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung für Werbe- und PR-Filme findet in diesem Jahr zum 44. Mal statt und wird seit 2017 vom Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) ausgerichtet. Von insgesamt 245 Einreichungen schafften es in diesem Jahr 69 auf die Shortlist. Ende dieser Woche werden dann die Preisträger in elf verschiedenen Kategorien gekrönt. Darunter sind unter anderem die Bereiche: TV, Cinema & Image, PR, Online Video und Digital Experience.

Nominierungen in mehreren Kategorien

Vor der Preisverleihung schauen wir uns ein paar Cases genauer an. Heute geht es um den Werbefilm „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein“ von Hornbach. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur HeimatTBWA\ Berlin. Das Video ist in mehreren Kategorien nominiert: TV, Cinema & Image, Online Video, Best international Film, Craft-Casting, -Camera, -Direction, -Sound und -Visual Effects.

In dem Werbefilm dreht sich alles um das Leben auf einem Quadratmeter. Gezeigt wird der Tagesablauf eines Mannes, dessen Leben sich auf dieser kleinen Fläche abspielt. Hier werden die unterschiedlichsten Möglichkeiten gezeigt, seine Wohnfläche zu nutzen – von einem Bett an der Wand über Aufbewahrungsmöglichkeiten für frisches Gemüse bis zu einem ausklappbaren Tisch.

„Hornbach wollte beweisen, dass auch auf kleinstem Raum Platz für große und originelle Ideen ist. Indem wir zeigen, dass selbst ein einzelner Quadratmeter wirklich alles sein kann“, heißt es bei HeimatTBWA\ Berlin. Dazu entwickelte Hornbach die Geschichte des Quadratmeter-Hauses „um die unendlichen Möglichkeiten des Quadratmeters in einer spannenden Geschichte erlebbar zu machen“, so die Agentur.

„Um zu beweisen, dass großartige Projekte auch auf kleinstem Raum realisiert werden können, wurde bei der Produktion nicht nur darauf geachtet, alle Sets von Hand zu bauen. Auch Set-Übergänge und Rotationen wurden ohne den Einsatz von VFX (visuelle Effekte) auf dem Set durchgeführt“, heißt es weiter bei HeimatTBWA\ Berlin. Dies habe zu einigen Herausforderungen geführt: „So musste zum Beispiel nicht nur das Schlafzimmer um bis zu 90 Grad gedreht werden, auch der Übergang zum rotierenden Duschset musste einschließlich Dampfeffekten und Beleuchtungsänderungen perfekt abgestimmt werden.“

Auch das Format des Videos ist im Seitenverhältnis 1:1 – angelehnt an einen Quadratmeter – gedreht. Die Kampagne wurde auf verschiedensten Plattformen ausgespielt, unter anderem in TV, DOOH, Social Media und Funk.

Über HeimatTBWA\ Berlin

Die Agentur HeimatTBWA wurde vor 25 Jahren gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Nissan, Persil, Schwarzkopf, Pril und Trolli. HeimatTBWA arbeitet bereits seit 25 Jahren mit Hornbach zusammen und übernimmt europaweit die vollständige Kommunikation der Baumarktkette.