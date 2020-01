Die Zukunft der Branche, Teil 5: “Die Internationale”

Von

Jorita Genschow – “Die Internationale: Zukunft entwickeln”

Jorita Genschow zieht an den Fäden der mobilen Zukunft: Sie koordiniert Kampagnen zu elektrisch angetriebenen Fahrzeugen der Marke Audi. Dort ist sie seit 2018 als Projektleiterin zuständig für die Marketingkommunikation zur Elektromobilität in Deutschland. Zusammen mit Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen arbeitet sie daran, die Marke als Anbieter von E-Mobilität und das Thema generell bekannter zu machen. Besonders gut ist das mit dem Podcast “Die Zukunft ist elektrisch” gelungen, den Genschow und ihr Team entwickelt haben und der mit dem World Media Award und dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet wurde.

Die 30-Jährige absolvierte ein Doppel-Bachelorstudium in International Business Management an Hochschulen in Berlin und Rennes/Frankreich, danach erwarb sie im gleichen Studienfach, Schwerpunkt Marketing und Management, an der Europa-Uni Viadrina in Frankfurt/Oder sowie an der Arizona State University in Phoenix, USA, den Master. Durch Praktika bei Audi und Porsche wuchs ihr Interesse an der Automobilindustrie. Vor dreieinhalb Jahren begann Jorita Genschow ein internationales Traineeprogramm bei Audi in Ingolstadt und Tokio, im Anschluss stieg sie in die Marketingkommunikation ein, wo sie seither taktische Kampagnen verantwortet und nationale Werbekommunikation steuert.

“Von meinen verschiedenen Auslandsaufenthalten habe ich sehr profitiert”, sagt die Marketingmanagerin und zählt dazu auch die Zeit bei einem Event-Dienstleister in Los Angeles. Prägend war die Arbeit für Audi in Tokio, wo Genschow das digitale Marketing und den Roll-out von Händler-Websites betreute. „Das neue Umfeld in einem fremden Land sowie die Herausforderung, sich eigenverantwortlich auf neue Kultur-, Arbeits-, Denkweisen und Kommunikationsarten einzustellen, haben mich sehr gestärkt.“ Ihre weiteren Pläne? “Neben der Marketingkommunikation möchte ich mir noch weitere Kompetenzen aneignen”, sagt sie. Das Mobilitätsangebot von Audi weiterzuentwickeln, empfindet Genschow als spannend. Und es erfüllt ihre ganz persönliche Erwartung an ihren Job: “Am wichtigsten ist mir, dass ich mich mit den Themen, an denen ich arbeite, identifizieren kann.”

Fragebogen an Jorita Genschow, Mobility Product Manager & Cooperations, Audi

Lieblingsmarke? The Makery (Do­it­yourself­Workshops), weil DIY Urlaub für den Kopf ist!

Tollste Werbung? #forget your diet, von Spooning Cookie Dough – tolles Start­up und unschlagbares Produkt.

Vorbild? Jeder in meinem Familien­ und Freundeskreis hat “vor­bildliche” Eigenschaften, von denen ich lernen kann.

Bester Rat? Andy Puddicombe, Gründer von Headspace: “Have you ever noticed how much emphasis some people place on even the smallest amount of difficulty in their lives, and how little time they spend on reflecting on moments of happiness?”

Was treibt Sie an? Eine Kombination aus Spaß an dem, was ich tue, und Ehrgeiz, dass ich mich mit meinen Leistungen auch wohlfühle und identifiziere.

