Mit diesen Unterkünften stärkt Airbnb seine Brand

Eine Nacht in Barbies Traumhaus oder in der Kommandozentrale aus dem Film „Alles steht Kopf 2“? Das sind längst nicht mehr nur Traumvorstellungen von kleinen Kindern oder erwachsenen Fans, sondern Realität. Und Airbnb macht es möglich. Auf der Seite des Online-Portals können nicht nur private oder geschäftliche Vermieter*innen ihre Häuser, Wohnungen und Co. zur Verfügung stellen: mittlerweile kooperiert Airbnb auch mit Marken, um Interessierten unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Die Übernachtungsaktionen sind Teil des Kampagnen-Konzepts Only on Airbnb, das ein breites Angebot bietet. „Einige Kampagnen entstehen in Zusammenarbeit mit bekannten Marken, Organisationen oder Persönlichkeiten, während andere den Fokus auf besondere Orte, Erlebnisse oder Gastgeber*innen legen, die es nur auf Airbnb gibt“, heißt es seitens einer Sprecherin von Airbnb. Hier arbeitet das Unternehmen mit unterschiedlichen Branchen zusammen, darunter unter anderem aus Film, Musik, Sport, Automobil, Kulinarik und Kultur.

Das Ziel der Aktionen sei, die außergewöhnlichsten und einzigartigsten Angebote und Erlebnisse auf der Plattform in den Vordergrund zu rücken. Die Aufenthalte finden weltweit in verschiedenen Regionen statt, unter anderem in Las Vegas, New York und Dänemark. Wir haben uns einige Aktionen genauer angeschaut.

Übernachtung in einer Puderdose

Happy Birthday, PollyPocket! – heißt es in diesem Jahr. Denn die Marke feiert ihren 35. Geburtstag. Zur Feier des Tage öffnete sie auf Airbnb die Türen eines lebensechten PollyPocket-Hauses. Ausgestattet mit ebenfalls lebensgroßen Möbeln wie Pollys Schminktisch, einem Retro-Kühlschrank und einer Ausziehcouch, können Interessierte in Polly’s Welt eintauchen.

Die lebensechte Puderdose ist fast 13 Meter hoch und steht mitten in der Kleinstadt Littleton im US-Staat Massachusetts. Dort konnten sich Fans im September drei Übernachtungen sichern. Das PollyPocket-Haus ist ausgestattet für insgesamt vier Personen und kostet pro Nacht 89 Us-Dollar. Der Übernachtungspreis ist angelehnt an das Erfindungsjahr von PollyPocket: 1989.

Gefühle steuern in der Kommandozentrale

Gemeinsam mit Freude, Trauer, Peinlichkeit und Co. die Gefühle in der Kommandozentrale aus dem Film „Alles steht Kopf 2“ steuern – das machte Airbnb diesen Sommer möglich. Pünktlich zum Kinostart des zweiten Teils der Filmreihe „Alles steht Kopf“ bietet Riley – die Hauptfigur des Films – interessierten Gästen einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die Kommandozentrale ist in beiden Filmen der Ort, an dem Rileys Gefühle gesteuert werden. Die lebensgroße Version der Zentrale steht nirgendswo anders, als in Las Vegas.

Im Wohnzimmer des Airbnbs können die Gäste Hockes – Rileys Lieblingsspiel – spielen und an einer vorbereiteten Schnitzeljagd teilnehmen. Auf dem Airbnb konnten Gäste im Juli insgesamt 15 Übernachtungen buchen – und das kostenlos.

Das Leben der Carrie Bradshaw

Auf Kitten-Heels in einem Designer-Kleid durch die Straßen New Yorks laufen, Cosmopolitan schlürfen, Freundinnen treffen und mit einer Zigarette in der Hand die eigene Kolumne für die Zeitung New York Star schreiben. Richtig, die Rede ist von Carrie Bradshaw aus der Serie Sex and the City. Wer schon immer das Leben der Mode-Ikone leben wollte, hatte 2021 die Möglichkeit dazu – zumindest in ihrem Appartement zu übernachten.

Anlässlich der Veröffentlichung der Nachfolgeserie „And just like that…“ konnten Fans einmalig einen Aufenthalt in Carries berühmten Appartement an der Upper East Side ergattern. Bei ihrem Aufenthalt in dem New Yorker-Appartement hatten die Gäste außerdem die Möglichkeit, einen Einblick in den Kleiderschrank der Sex and the City-Ikone zu bekommen.

Eine Nacht über den Wolken

Ein Haus, dass mithilfe von Luftballons im Himmel schwebt: Hört sich an wie im Film – ist es auch. Das allseits bekannte Haus aus dem Animationsfilm „Oben“ gibt es allerdings auch in lebensgroß. Wie das Haus aus dem Film, wird auch dieses von insgesamt acht Tausend Luftballons gehalten – und von einem Krahn.

Das Haus befindet sich in Abiquiú, New Mexico und konnte im Juli insgesamt zehn Mal gebucht werden. Der Aufenthalt war für alle Gäste kostenlos.

Zu Gast bei Barbie und Ken

Erstmalig wurde das Barbie Traumhaus auf Airbnb im Jahr 2019 zum 60-jährigen Jubiläum der Marke vermietet. Vom 27. bis 29. Oktober konnten Fans das Traumhaus in Malibu exklusiv auf Aribnb buchen und in Barbies Welt eintauchen. Für die Gäste stand auf dem Tagesprogramm außerdem ein Treffen mit der Star-Friseurin Jen Atkin, eine Kochstunde mit der Unternehmerin Gina Clarke-Helm sowie Fechtunterricht bei der Athletin Ibtihaj Muhammad.

Das zweite Mal öffneten sich die Türen des Traumhauses im letzten Jahr zum Kinostart des Barbie-Films. Der Gastgeber war diesmal Ken. In dem neurenovierten Haus wurden insgesamt zwei Aufenthalte für Fans vergeben – und das kostenlos.

Umgeben von Lego-Steinen

Im Jahr 2017 ließ Airbnb die Herzen aller Lego-Fans höher schlagen. Und das mit einer Übernachtung in dem lebensgroßen Lego-Haus. Die Unterkunft steht in der dänischen Stadt Bellund und öffnete vor knapp sieben Jahren seine Türen für Übernachtungsgäste. Das Haus ist insgesamt 12.000 Quadratmeter groß. Um sich für den Aufenthalt zu bewerben musste eine Frage beantwortet werden: „Wenn du und deine Familie einen endlosen Vorrat an LEGO Steinen hättet, was würdet ihr gemeinsam bauen?“.

Die Gewinner-Familie hatte bei der einmaligen Übernachtung die Chance, die verschiedenen Ecken des Hauses zu erkunden. Darunter den “Tree of Creativity”, der aus über sechs Millionen Lego-Steinen gebaut wurde und die „Galerie der Meisterwerke”, in der kreative Modelle von Fans aus aller Welt ausgestellt wurden.