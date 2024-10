Das sind die beliebtesten Arbeitgeber 2024

Employer Branding ist ein Thema, das Unternehmen rund um die Uhr beschäftigt. Umso interessanter ist es zu sehen, wer es laut Arbeitnehmer*innen richtig macht und worauf diese bei ihrer Berufswahl besonders achten. Der Brand Finance 2024 Employer Brand Index hat sich diese Themen genauer angeschaut.

Der Brand Finance 2024 Employer Brand Index basiert auf einer anonymen Online-Umfrage. Dafür wurden sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitmitarbeiter*innen aus Branchen von 16 verschiedenen Märkten befragt, unter anderem aus China, Südkorea, England, USA, Türkei, Süd Afrika und Deutschland.

Puma als stärkste Arbeitgebermarke

Laut dem Brand Finance 2024 Employer Brand Index ist Puma die stärkste Arbeitgebermarke. Mit 98,5 von 100,0 möglichen EBI-Punkten liegt die Marke auf Platz eins des Rankings. Auf Platz zwei folgt Adidas mit 96,6 Punkten und auf Platz drei Mercedes mit einem Score von 86,6. Platz vier und fünf belegen Audi mit 83,1 Punkten und Porsche mit 80,0. Darauf folgen BMW mit 79.5, Siemens Group mit 75,4 und Bosch imt 72,8 EBI-Punkten. Die Top 10 schließen Volkswagen mit 70,4 und SAP mit 67,7 Punkten ab.

Die Sportmarke Puma punkten bei den Befragten in mehreren Bereichen, unter anderem in den Kategorien Vergütung, Markenstrategie, Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance. Hier wird die Marke jeweils mit gold ausgezeichnet. Adidas punktet besonders in den Kategorien Unternehmenskultur und Diversität unter den Mitarbeitenden. Die Siemens Group schneidet im Bereich Training und Weiterbildungsmöglichkeiten besonders gut ab.

Insgesamt zeigt sich außerdem, dass Deutsche einige Faktoren beachten, bei der Entscheidung, ob sie einem Unternehmen beitreten oder nicht. Besonders viel Wert legen sie laut dem Brand Finance 2024 Employer Brand Index auf Freude und Erfüllung der Arbeit, der Ruf des Arbeitgebers und eine positive Unternehmenskultur. In Puncto Mitarbeiterbindung zeigt sich, dass besonders eine gute Bezahlung und Work-Life-Balance wichtige Faktoren für Mitarbeitende sind.