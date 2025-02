Weniger AfD-Stimmen, mehr Rabatt: BRLO senkt Bierpreise

Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums startet die Berliner Craft-Brauerei BRLO in Zusammenarbeit mit der Design- und Innovationsfirma AKQA eine Kampagne gegen den aufkommenden Rechtspopulismus in Deutschland. Unter dem Motto „Less Hate, More Hops“ wird der Bierpreis von BRLO an die Wahlergebnisse der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) gekoppelt: Je weniger Stimmen die AfD bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 erhält, desto günstiger wird das Bier.

Diese Kampagne ähnelt früheren Marketingmaßnahmen von BRLO für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. So hat sich die Brauerei bereits in der Vergangenheit durch kreative Initiativen wie die Unterstützung von Pride-Veranstaltungen und die Darstellung von Fußballspielerinnen auf ihren Dosen hervorgetan. Mit „Less Hate, More Hops“ verbindet BRLO nun Bierpreise direkt mit dem Kampf gegen politischen Extremismus.

„Unser 10-jähriges Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern – es ist ein Aufruf zum Handeln,“ so Katharina Kurz, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von BRLO. „Wir glauben an ein Deutschland, das offen, tolerant und vielfältig ist. Durch diese Kampagne wollen wir die Menschen mobilisieren, sich gegen Hass und Ausgrenzung zu stellen – ein Bier nach dem anderen.“

Rabatt auf BRLO wird nach der Wahl bekanntgegeben

Die von AKQA entwickelte Kampagne wird auf Out-of-Home, sozialen und digitalen Plattformen gestartet und nutzt auffällige Botschaften und visuelle Elemente, um Wähler für eine offene, diverse und inklusivere Zukunft zu mobilisieren. Der endgültige Rabatt auf BRLO-Bier wird nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse enthüllt – für einen exklusiv vergünstigten Preis in einem inklusiveren Deutschland.

„Das Bier hat schon immer Menschen zusammengebracht, und BRLO hat seine Marke auf Offenheit und Vielfalt aufgebaut,“ wird Kai Heuser, Executive Creative Director bei AKQA Berlin, in einer Mitteling zitiert. „Mit ‚Less Hate, More Hops‘ setzen wir diese Philosophie in die Tat um – wir nutzen Kreativität nicht nur, um Gespräche anzuregen, sondern um echte Veränderungen zu bewirken.“

Die Aktivierung wird auf der Jubiläumsparty von BRLO am 12. Februar enthüllt, bei der Bierliebhaber und Unterstützer der Demokratie auf eine Zukunft mit weniger Hass und mehr Hopfen anstoßen werden.

BRLO GmbH verzeichnete im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa 500.000 Euro. Die Brauerei hat sich durch ihre innovativen Produkte und ihr starkes Engagement für soziale Themen einen festen Platz in der Berliner Craft-Bier-Szene erarbeitet.