Vom Garagen-Start-up zum urbanen Ökosystem

Frische Kräuter und Gemüse aus einem ehemaligen Luftschutzbunker? In der neuen Clubcast-Folge spricht Robin Jörg über sein Vertical-Farming-Startup Urbanfarmup.

In Folge 48 von Clubcast gibt es spannende Einblicke in das Unternehmen Urbanfarmup und seine Vision einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion in urbanen Räumen. Die Folge wird präsentiert vom Marketing Club Stuttgart-Heilbronn.

Im Gespräch mit Anja Kalischke-Bäuerle breichtet Gründer Robin Jörg, wie er mit seinem Start-up die Vorteile des Vertical Farmings nutzt, um Restaurants, Hotels und Großküchen mit frischen, regional produzierten Microgreens zu beliefern.

Microgreens sind junge Keimpflanzen – zwischen Sprossen und Baby-Leaf-Salat – voller Vitamine und Mineralien. Robin Jörg und sein Team kultivieren sie in einem umgebauten Luftschutzbunker in Ludwigsburg. Zudem geht es im Podcast um die Vorteile des Vertical Farmings, wie Platzeffizienz, Wetterunabhängigkeit und Skalierung.

Themen aus dem Podcast

00:50 – Vorstellung des Start-ups Urbanfarmup – Vertical Farming. Ein Unternehmen mit Vision, Lebensmittel plastikfrei und CO2-positiv in der Stadt anzubauen

01:51 – Start des Unternehmens in einer Garage in Gießen auf 15 Quadratmetern während der Corona-Zeit

03:24 – Hintergrund Robin Jörg: Von der Einzelhandelsausbildung über das nachgeholte Abitur zum Wirtschaftsingenieurwesen

08:38 – Kooperation mit Rieber zur Entwicklung eines innovativen Mehrwegsystems aus Edelstahl

13:40 – Einführung eines Frische-Abo-Systems für Händler mit festen Erntetagen (montags und donnerstags)

24:10 – Details zur Produktion: Anbau in alten Luftschutzbunkern, mit Hanfmatten als Substrat, ohne zusätzliche Nährstoffe

27:33 – Erste Erfahrungen mit Restaurants – Beispiel: italienischer Koch, der von der Frische begeistert war

30:06 – Zukunftspläne: Erweiterung auf Salate und Pilze, mit Fokus auf nachhaltige Wasserkreisläufe

34:23 – Nutzung der Abwärme des benachbarten Kraftwerks und PV-Anlage für CO2-positiven Kreislauf

34:31 – Vision: Transformation ungenutzter städtischer Flächen für nachhaltige Lebensmittelproduktion

