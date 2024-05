Super Bowl: Abseits des Feldes 

Neben Millionen von Footballfans kamen beim Superbowl in diesem Jahr auch Taylor-Swift-Fans auf ihre Kosten. Allerdings sahen die sogenannten Swifties ihr Idol nicht wie gewohnt singend auf einer Bühne, sondern beobachteten, wie sie die Kansas City Chiefs anfeuerte. Seit ihrem Liebesdebüt mit dem Footballstar Travis Kelce von den Chiefs unterstützt Swift ihn tatkräftig bei seinen Spielen – so auch beim wichtigsten Footballevent des Jahres. Ihre Fans konnten die US-amerikanische Pop-Sängerin während des Spiels immer wieder auf den Leinwänden des Stadions verfolgen – ob beim Anfeuern ihres Freundes oder Exen ihres Bieres.

Einschaltquoten-Boom

Der diesjährige Super Bowl ließ die Einschaltquoten durch die Decke gehen. Im US-Fernsehen verfolgten mehr als 123 Millionen Menschen den knappen Sieg der Kansas City Chiefs. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zuschauerzahl um knapp acht Millionen. Ob es sich dabei ausschließlich um Swifties handelte, bleibt nur zu vermuten. Auch in Deutschland stiegen die Einschaltquoten im Vergleich zum letzten Jahr deutlich an. Während 2023 rund 1,7 Millionen Menschen einschalteten, waren es in diesem Jahr etwa 2,1 Zuschauer*innen.

Millionen für Sekunden

Die Buchung eines Werbeslots zum Super Bowl überlegen sich Marken wohl zweimal. Wieso? Ein 30-sekündiger Werbespot während des Events kostete in diesem Jahr ganze sieben Millionen Euro. Wer jetzt denkt, dass dies der teuerste Werbespot aller Zeiten sei, sollte sich festhalten. Die beiden teuersten Werbespots während des Superbowls wurden im Jahr 2020 ausgestrahlt: ein Spot von Amazon, in dem Ellen DeGeneres und Portia De Rossi die Sprachassistenz Alexa bewerben, und ein Spot vom Konkurrenten Google. Beide Werbespots dauerten 90 Sekunden und kosteten laut GoBankingRates jeweils 16,8 Millionen Dollar.

Halbzeitshow à la Usher

Auch in diesem Jahr dürfte die Halbzeitshow des Super Bowls für so machen Zuschauer oder Zuschauerin wichtiger als der Sport drumherum gewesen sein. Die rund 13-minütige Show in der Spielpause wurde in der Vergangenheit schon von Stars wie Rihanna, Snoop Dog, The Weeknd oder Shakira bespielt. In diesem Jahr auf der Bühne: Usher. Der R&B-Sänger eröffnete die Halftimeshow mit seinem Hit „Caught Up”. Zu Beginn seines fünften Liedes „If I Ain’t Got You” stimmte Überraschungsgast Alicia Keys in den Song ein. Gemeinsam sangen sie danach ihren 2004 erschienenen Song „My Boo“.