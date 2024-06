Diese Fußball-Profis kooperieren mit Marken

Die Euro 202 ist in vollem Gange – das zeigt sich auch in der Werbung. Viele Unternehmen und Marken machen Fußballer aktuell zu ihren Markenbotschaftern. Eine Übersicht.

Harry Kane, Toni Kroos, Manuel Neuer – alles bekannte Persönlichkeiten aus der Fußballwelt. Die Profis sieht man aktuell allerdings nicht nur auf den Fußballfeldern während der UEFA Euro 2024, sondern auch in den Werbungen verschiedener Marken.

Gesundheit fördern mit Harry Kane

Für die nächsten Jahre hat die Allianz mit Harry Kane einen neuen Markenbotschafter. Der Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft und FC Bayern München-Spieler wird ab sofort Teil der globalen Marketingaktivitäten des Unternehmens.

Laut Bernd Heinemann, Chief Strategy, Marketing and Distribution Officer bei der Allianz SE, solle Kane in Zukunft die Markenbekanntheit in allen Generationen der Fangemeinschaft stärken und sie dazu ermutigen, sich für Sport und ihre persönlichen Finanzen zu engagieren.

Harry Kane spielt seit 2023 beim FC Bayern München und ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft. ©Allianz

Kane setzt sich bereits seit einiger Zeit für das Thema mentale Gesundheit ein und gründete im Oktober 2022 die „Harry Kane Foundation“. Die Partnerschaft mit dem englischen Fußballprofi unterstreiche Engagement der Allianz, Mannschaftssportarten als Förderer der Gesundheit für alle zu unterstützen. Der FC Bayern München kooperiert bereits seit über 20 Jahren mit der Allianz. In der Vergangenheit arbeitete das Versicherungsunternehmen sowohl mit Männer-, Frauenmannschaften als auch mit den Jugendmannschaften zusammen.

Winter-Kampagne mit Toni Kroos

Das Modeunternehmen Marc O’Polo mit Sitz in Stephanskirchen gab Mitte Juni die Partnerschaft mit Toni Kroos bekannt. Der deutsche Fußballprofi, der im Anschluss an die Euro 2024 seine Karriere beenden wird, wird das neue Menswear-Testimonial der Marke. Aufgrund der hohen Überschneidungen hinsichtlich der Markenwerte, sei Kroos der perfekte Kooperationspartner für das Modeunternehmen.

Die Zusammenarbeit soll Ende August dieses Jahres offiziell beginnen. Kroos wird Teil der Fall-/Winter-Kampagne des Unternehmens, die international in allen Marc O´Polo-Standorten zu sehen sein wird. Die Mediakampagne soll die größte Menswear-Aktivierung in der Unternehmensgeschichte von Marc O’Polo werden.

„Weltklasse-Audio trifft Weltklasse-Talent“

Das Technologieunternehmen Loewe hat mit Kylian Mbappé ebenfalls einen neuen Markenbotschafter. Der französische Fußballspieler wird im Rahmen einer strategischen Partnerschaft langfristig mit Loewe zusammenarbeiten. „Weltklasse-Audio trifft Weltklasse-Talent“ heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

Kylian Mbappé ist Spieler bei Paris Saint-Germain und Teil der französischen Nationalmannschaft. ©Loewe

Loewe launchte in Kooperation mit Mbappé bereits eine erste neue Produktlinie: Loewe We. HEAR pro x Kylian Mbappé, ein Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher. Der 25-Jährige soll das Unternehmen Zukunft bei der Weiterentwicklung unterstützen und neue Produkte auf den globalen Markt bringen. „Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Unternehmen einen Markenbotschafter, der genau wie die Marke Loewe absolute Exzellenz verkörpert“, heißt es seitens Loewe.

Zwei Torhüter für Hisense

Manuel Neuer und Iker Casillas sind die neuen Gesichter der aktuellen EM-Kampagne von Hisense. Der Elektrokonzern ist in diesem Jahr zum dritten Mal einer der offiziellen Sponsoren der UEFA. In Kooperation mit Neuer und Casillas veröffentlichte Hisense die passende Kampagne „Beyond Glory“. Der spanische ehemalige Torhüter Iker Casillas wird in Zukunft als globaler Markensbotschafter mit Hisense zusammenarbeiten.

Die neue Partnerschaft mit Neuer fand besonders bei Hisense Gorenje Austria großen Anklang, da es in Österreich laut Geschäftsführer Andreas Kuzmits viele Bayern- und auch Neuer-Fans gäbe. Das kommt dem Elektrounternehmen zugute, da es seine Marktpositionierung in Zukunft in Österreich weiter ausbauen möchte.

EM-Angebote à la Völler

Der Elektrofachmarkt Expert veröffentlichte zum Start der EM eine dazu passende EM-Marketingkampagne. In der Hauptrolle: Fußball-Legende Rudi Völler. Die multimediale Kampagne mit dem Motto „Die Nachbarschaft gewinnt“ startete am 1. Mai und markierte den Auftakt der neuen Partnerschaft zwischen Expert und Völler.

„Seine nahbare, bodenständige und sympathische Art machen ihn zum idealen Markenbotschafter für uns. Denn wie er steht auch expert für Bodenständigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Erfolgsstreben und Teamgeist“, wird Marcus Willbold, Geschäftsbereichsleiter Marketing & E-Commerce von Expert in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Der ehemalige Fußballstar wird auch über die EM-Kampagne hinaus in humorvollen Kampagnen von Expert zu sehen sein.

Füllkrug füllt digitale Lücke

Zu Beginn der diesjährigen Fußball-EM gab auch der Softwareentwickler Hero eine neue Zusammenarbeit bekannt: Das Unternehmen wird zukünftig mit dem deutschen Nationalspieler Niclas Füllkrug kooperieren. Die Partnerschaft ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. „Zu erwarten sind unter anderem ein Werbespot, Merchandise, Gewinnspiele und Social Media Aktionen, die nach und nach ausgerollt werden“, heißt es seitens des Softwareentwicklers.

Niclas Füllkrug spielt bei Borussia Dortmund und ist deutscher Nationalspieler. ©Hero

Im Rahmen verschiedener Marketingaktivitäten im DACH-Raum wird sich Füllkrug gemeinsam mit dem Software-Unternehmen für die Digitalisierung des Handwerks einsetzen. Dafür solle Füllkrug unter anderem seine Reichweite in den sozialen Medien für die weitere Bekanntmachung von HERO nutzen. Der Slogan der ersten gemeinsamen Kampagne „Fülle die digitale Lücke in deinem Betrieb“ soll auf die Spitznamen des Profisportlers anspielen: „Fülle“ und „Lücke“.

Poldi scrollt auf Galaxus

„Warum filmt ihr eigentlich immer mich? Mich kennen die – euch nicht“, sagt Lukas Podolski in einem neuen Werbespot für Galaxus. Im Rahmen der neuen Partnerschaft zwischen dem Online-Händler und dem deutschen Fußballprofi möchte das Unternehmen mit typischen Werbeklischees brechen – und zwar mit Humor.

„Selbstironisch, geradeaus und sympathisch: So haben wir Poldi auch beim Dreh erlebt“ heißt es seitens des Teams von Galaxus. Im Laufe der diesjährigen Europameisterschaft sollen insgesamt acht Kampagnenvideos mit Podolski veröffentlicht werden.

Wer also aktuell von den Fußball-Spielern noch nicht genug bekommt, sollte bei Hisense und Co. vorbeischauen.