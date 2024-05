Diese Marken dominieren den Sport-Werbemarkt 

Ob Werbebanner, Social-Media-Kampagnen oder Trikotwerbung – Sportveranstaltungen bieten für Marken zahlreiche Möglichkeiten, ihre Dienstleistungen oder Produkte zu bewerben. Unabhängig von Alter und Geschlecht können Marken hier übergreifend verschiedene Zielgruppen erreichen.

Besonders im Fußball, dem beliebtesten Sport in Deutschland, sehen Marken die Chance, ihre Sichtbarkeit zu steigern – zum Beispiel über die Trikotwerbung. Zu den Ausstattern der Top-Teams der Bundesliga in diesem Jahr gehören unter anderem Adidas, Puma, Nike und Hummel.

Branchen-Palette ist breit gefächert

Die Bandbreite der Marken im Sport-Werbemarkt ist sehr umfangreich. Sie reicht von der Lebensmittelindustrie über die Flugbranche bis hin zum Technologiesektor. Auch Banken und Unternehmen der Tourismus- und Reisebranche wie Booking.com und Airbnb sind hier vertreten. Zwei Marken, die laut dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Sport-Werbemarkt viel Präsenz zeigen, sind Coca-Cola und Adidas.

Quelle: YouGov Brand Index

Der YouGov BrandIndex misst unter anderem die Wahrnehmung und Bewertung von Marken. Hier wird sowohl die Meinung der Gesamtbevölkerung als auch spezifisch von sportinteressierten Personen dargestellt. Im Vergleich der letzten drei Jahre zeigt sich, dass sowohl Coca-Cola als auch Adidas unter Sportinteressierten einen höheren Indexwert aufweisen.

Der Sport-Werbemarkt ist für Coca-Cola und Adidas kein Neuland. Die Getränkemarke gehört zu den ältesten Partnern der FIFA (seit 1974) und ist sogar schon seit 1928 offizieller Partner der Olympischen Spiele. Darüber hinaus ist Coca-Cola ein Kooperationspartner bei Veranstaltungen im Bereich Rennsport sowie im Männer- und im Frauenfußball. Auch Adidas ist im Sport-Werbemarkt sehr aktiv. Das Unternehmen ist unter anderem offizieller Lieferant bei verschiedenen Großveranstaltungen wie der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, der UEFA Euro, der UEFA Champions League und der Major League Soccer.

Die Fußball-EM, Olympia und weitere große Sportevents ziehen in diesem Jahr ein breites internationales Publikum an und eröffnen Unternehmen die Chance, kanalübergreifend für sich zu werben. Für Marken sind die Sportveranstaltungen eine willkommene Chance, als Sponsoren vor einem internationalen Publikum aufzutreten. Laut dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) reichen die Möglichkeiten hier von Bandenwerbung bis zu Werbung auf Anzeigentafeln und Trikots.

Das sind die Partner und Sponsoren der beiden wichtigsten Sportveranstaltungen 2024 in der Übersicht:

Sponsoren Olympia 2024

Alle vier Jahre verdient das International Olympic Committee mit seinen Sponsoring- und Werbepartnern Milliarden. In diesem Jahr finden die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt. Unter den weltweiten Top-Sponsoren sind Unternehmen der verschiedensten Branchen vertreten.

Weltweite Partner Premium Partners Offizielle Partner Airbnb Accor Groupe ADP Alibaba Groupe BPCE Air France Allianz Carrefour ArcelorMittal Atos EDF Caisse des Dépôts Bridgestone LVMH Cisco Coca-Cola Orange CMA CGM Deloitte Sanofi Danone Intel Decathlon Omega FDJ Panasonic GL events P&G Île-de-France Mobilités Samsung Le Coq Sportif Toyota PwC Visa

Sponsoren UEFA EURO 2024

Auch beim wichtigsten Fußballevent 2024, der Europameisterschaft, können Marken Präsenz zeigen. Die EM findet in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 1988 in Deutschland statt. Das Eröffnungsspiel wird am 14. Juni in München angepfiffen, das Endspiel am 14. Juli im Olympiastadion in Berlin. Hauptsponsor der Veranstaltung ist in diesem Jahr der Automobilhersteller BYD.

Weltweite Sponsoren Nationale Sponsoren Adidas Bitburger Alipay+ Deutsche Bahn Atos Deutsche Telekom Betano Ergo Booking.com Wiesenhof BYD Coca-Cola Hisense Lidl Engelbert Strauss Visit Qatar Vivo

Die deutschen EM-Sponsoren und ihre Aktivitäten stellen wir ab diesem Mittwoch in einer dreiteiligen Serie vor.