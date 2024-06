4 KPIs für erfolgreiches Smarketing 

Ob im Onlinemarketing oder bei Kampagnen – Key Performance Indicators (kurz: KPIs) helfen Unternehmen ihren Fortschritt zu messen und ihre Leistungen zu überwachen. So auch im Bereich Smarketing. Gemeint ist hier die effektive Zusammenarbeit der Bereiche Sales und Marketing, um sowohl die Kundenbindung zu stärken als auch den Umsatz zu steigern. Mit folgenden KPIs können die Erfolge einer Smarketing-Strategie gemessen werden:

Customer Acquisition Costs – Was kostet die Akquise?

Die Customer Acquisition Costs (kurz: CAC) messen die Kosten für die Gewinnung neuer Kund*innen. Hierfür werden sowohl die Vertriebs- als auch die Marketingkosten zusammengerechnet. Dazu gehören Kosten für Marketingkampagnen, Gehälter, Teilnahmen an Veranstaltungen und weitere Kosten, die im Rahmen der Kundenakquise anfallen.

Lead Conversion Rate – Wer zahlt?

Die Lead Conversion Rate gibt an, wie viele potenzielle in zahlende Kund*innen umgewandelt wurden. Hier kann in Marketing Qualified Leads (MQL) und in Sales Qualified Leads (SQL) unterschieden werden. Dazu gehören zum einen Personen, die aufgrund von Marketingaktivitäten an Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens interessiert sind und zum anderen Personen, die bereit zum Kauf sind.

Revenue Growth – Steigt der Umsatz?

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Sales- und Marketingabteilungen kann sich außerdem im Umsatz des Unternehmens widerspiegeln. Eine Umsatzsteigerung im Zuge der Kooperation von Sales und Marketing zeugt von einer effektiven Zusammenarbeit beider Abteilungen.

Churn Rate – Wer wendet sich ab?

Unternehmen sollten nicht nur die Kund*innen im Blick haben, die sie dazugewinnen, sondern auch diejenigen, die sie verlieren. Die Churn Rate bezeichnet die Kundenabwanderung eines Unternehmens. Der Name setzt sich auf den Begriffen „Change“ und „Turn“ zusammen und fasst Kund*innen zusammen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens mehr erworben haben.