In Kooperation mit YouGov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Mai seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Škoda.

Škoda ist „Advertiser of the month“ im Juni 2024. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 31. Mai konnte die Automarke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Die VW-Tochter erreichte eine Steigerung um 7,1 Prozentpunkte bei der Ad Awareness.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Adidas und Eon.

Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte Škoda seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 14,5 Prozent am 31. Mai.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Ihre gestiegene Werbewahrnehmung im Mai dürfte die Automarke vor allem ihrer Präsenz bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik (10. bis 26. Mai) zu verdanken haben. Škoda ist langjähriger Hauptsponsor der WM und hatte diesmal nicht nur ein "Heimspiel", da das Turnier in Prag und Ostrava ausgetragen wurde. Das tschechische Team gewann am Ende sogar den WM-Titel.

Die Partnerschaft zwischen Škoda und der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft reicht bis ins Jahr 1993 zurück. Die Marke hält damit sogar den Guinness Weltrekord für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Geschichte des Sports.

