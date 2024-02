BrandZ: Telekom bleibt wertvollste deutsche Marke

Die Deutsche Telekom behauptet ihre Spitzenposition und ist erneut die wertvollste Marke Deutschlands in der am Dienstag erschienenen BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ von Kantar. Ihr aktueller Markenwert beläuft sich laut der Studie auf 73,5 Milliarden US-Dollar, dem höchsten in der Geschichte des Unternehmens. Im Vergleich zu 2023 (67,2 Milliarden Euro) wächst der Markenwert der Telekom um 9 Prozent. Seit 2020 (44,9 Milliarden Euro) stieg er laut der Kantar-Studie sogar um 64 Prozent.

„Die Marke zahlt auf den Unternehmenserfolg ein. Sie ist dazu da, das Geschäft zu beflügeln. Daher werden wir gemeinsam mit den Geschäftseinheiten weiterhin alles daransetzen, die Markenerfolge zu kapitalisieren“, wird Telekom-Markenchef Ulrich Klenke in einer Mitteilung zitiert.

Verschiebungen in den Top 5

Die Telekom verteidigt ihren Spitzenplatz im Vergleich zum Vorjahr mit deutlichem Abstand vor SAP (51,5 Milliarden US-Dollar). Der Softwarekonzern lag bereits 2023 auf Platz 2 des Rankings. Rang 3 erobert sich in diesem Jahr Siemens mit einem Markenwert von 28,2 Milliarden Euro.

Der Tech-Konzern, der im Vorjahr noch Platz 5 belegte, ist die am stärksten wachsende Marke im Ranking. Siemens hat seinen Marktwert um 34 Prozent gesteigert und verdrängt die beiden Automarken Mercedes-Benz (23,6 Milliarden) und BMW (23,3 Milliarden) auf die Plätze 4 und 5.

Die Marken DHL, Aldi, Porsche, Bosch und Adidas komplettieren die Top 10.

Die Top 10 der wertvollsten deutschen Marken:

Rang 2024 Marke Kategorie Markenwert (Mrd. USD) 1 Deutsche Telekom Telekommunikationsanbieter 73,483 2 SAP Anbieter von Geschäftslösungen und Technologien 51,490 3 Siemens Mischkonzern 28,240 4 Mercedes-Benz Automobilbranche 23,588 5 BMW Automobilbranche

23,281 6 DHL Logistik

19,793 7 Aldi Einzelhandel 18,298 8 Porsche*

Automobilbranche

16,750 9 Bosch Mischkonzern 16,246 10 Adidas Kleidung

14,655

*Der Markenwert wurde aufgrund eines Börsengangs angepasst.

Einen Neueinsteiger und einen Wiedereinsteiger in die Top 50 gibt es auch: Der Lebensmittellieferdienst Flink hat es mit einem Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zum ersten Mal in das Markenranking geschafft und liegt auf Platz 44. Einige Plätze davor ist die Commerzbank auf Rang 40 (1,4 Milliarden US-Dollar) in die Top 50 zurückgekehrt.

Deutliche Steigerung des Gesamtwerts der Top 50

Der Gesamtwert der Top-50-Unternehmen hat 407 Milliarden US-Dollar erreicht, was einem Anstieg um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 21 Prozent seit 2020 entspricht.

„Trotz einer herausfordernden Wirtschaftslage trotzen deutsche Marken vielen Widrigkeiten und entwickeln sich zu einem robusten Rückgrat“, kommentiert Ben Ballensiefen, Chief Executive von Kantar in Deutschland, die Ergebnisse.

Mit der BrandZ-Studie quantifiziert Kantar den Beitrag von Marken zur finanziellen Leistung von Unternehmen. Die Wahrnehmung von Befragten wird mit der finanziellen Performance eines Unternehmens kombiniert, was zur Ermittlung des Markenwerts führt. Der BrandZ-Report „Top 50 Most Valuable German Brands“ stützt sich auf die Meinungen von mehr als 96.500 Befragten zu rund 2000 Marken in 160 Kategorien.