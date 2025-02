Neuer Senior Vice President Marketing bei Zalando

Zalando will sein Führungsteam verstärken. Das Unternehmen erhofft sich davon Wachstumschancen im europäischen Mode- und Lifestyle Markt gezielter nutzen zu können. Aufbauend auf der neuen Positionierung der Marke im letzten Jahr soll James Rothwell diese künftig weiterentwickeln. Neben Rothwell als SVP Marketing kommt Graeme Smith als SVP Engineering neu in den Vorstand.

James Rothwell bringt über 15 Jahre Erfahrung aus führenden Marketingpositionen Zuletzt war er Chief Marketing and Content Officer bei World Rugby. Zuvor arbeitete er in ähnlichen Positionen bei Google, Netflix, TikTok und Binance. Zalando plant, auf Rothwells Expertise in Verbraucherorientierten Branchen aufbauen zu können und verspricht sich von dem Neuzugang vor Allem „innovatives Storytelling“. So geht es aus der Presseinformation hervor. Er selbst freue sich „auf der starken Markenbasis aufzubauen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Kund*innenbindung zu erschließen“.

Neue Möglichkeiten des Wachstums sieht Zalando auch in der Übernahme von About You. So wurde im Dezember bekannt, dass der Konkurrent für 1,2 Milliarden Euro übernommen werden soll. Zalando habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals von About You durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, nach Angaben von Zalando. About You ließ mitteileilen, dass die Michael-Otto-Stiftung gemeinsam mit anderen Großaktionären bislang knapp zwei Drittel der Anteile an dem Modehändler hielt. Der Deal schaffe nach erhebliche Wertschöpfungspotenziale, unter anderem in den Bereichen B2B, Logistik, Zahlungsabwicklung und der kommerziellen Zusammenarbeit. Zalando strebt durch die Übernahme langfristig Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr an.