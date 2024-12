Zalando will About You übernehmen

Der drittgrößte Modehändler in Deutschland will einen wachsenden Konkurrenten schlucken. Der Milliarden-Deal bringt neue Dynamik in den hart umkämpften Online-Modemarkt.

Der Online-Händler Zalando will seinen Konkurrenten About You für rund 1,2 Milliarden Euro übernehmen. Das Berliner Dax-Unternehmen habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals seines Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, heißt es in einer Mitteilung von Zalando. Nach About-You-Angaben hielt die Michael-Otto-Stiftung gemeinsam mit anderen Großaktionären bislang knapp zwei Drittel der Anteile an dem Modehändler.

Zalando-Co-Chef Robert Gentz will mit dem Schritt einen „größeren Anteil des europäischen Online-Marktes für Mode und Lifestyle abdecken“. Die Transaktion bringe zwei Gründer-geführte Unternehmen zusammen, die in Kultur und Fähigkeiten hervorragend zusammenpassen, heißt es weiter. Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, die Gründer und Co-CEOs von About You, würden bisherigen Rollen in der Unternehmensgruppe behalten. Der Zukauf soll bis Sommer 2025 abgeschlossen sein.

Zwei-Marken-Strategie im Endkundengeschäft

Im B2C-Bereich werde die Unternehmensgruppe eine Zwei-Marken-Strategie verfolgen. So wollen sie die individuellen Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern mit maßgeschneiderten und differenzierten Einkaufserlebnissen noch besser bedienen.

Im B2B-Bereich soll Scayle, die B2B-Software von About You, das E-Commerce-Betriebssystem Zeos von Zalando ergänzen. Beide sollen gemeinsam Marken und Einzelhändlern helfen, ihr Multichannel-E-Commerce-Geschäft europaweit über eine einheitliche Plattform mit Logistik-, Software- und Service-Funktionen abzuwickeln.

Der Deal schaffe erhebliche Wertschöpfungspotenziale, unter anderem in den Bereichen B2B, Logistik, Zahlungsabwicklung und der kommerziellen Zusammenarbeit. Zalando strebt durch die Übernahme langfristig Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr an.

Aus Konkurrenten werden Partner

Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen aktive Kunden in 25 europäischen Märkten. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 15.000 Menschen, der Umsatz im vergangenen Jahr betrug rund 10 Milliarden Euro.

About You mit Sitz in Hamburg ist 2014 von Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese als Tochtergesellschaft von Otto gegründet worden. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit 1500 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben in 29 europäischen Ländern aktiv.